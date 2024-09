Formel E verlegt Saudi-Arabien-Doppel für 2025 von Riad nach Dschidda

Der Rennkalender für die Formel-E-Saison 2024/25 hat ein Update bekommen. Dabei handelt es sich nicht um eine Belegung des einzigen Termins noch ohne zugewiesene Strecke (8. März). Stattdessen hat man den Austragungsort für den Double-Header in Saudi-Arabien geändert.

Die beiden Rennen am 14. und 15. Februar werden nicht mehr wie in der Vergangenheit auf dem Stadtkurs in Diriyya bei Riad ausgetragen, sondern auf dem aus der Formel 1 bekannten Stadtkurs in Dschidda, dem Jeddah Corniche Circuit. Allerdings wird die Formel E dort nicht das komplette 6,174 Kilometer Grand-Prix-Layout nutzen, sondern eine Kurzanbindung.

"Dieser Schritt folgt auf sechs erfolgreiche Rennsaisons in Diriyya und markiert ein aufregendes neues Kapitel in der Geschichte der Formel E in Saudi-Arabien", so ein Sprecher der Formel E. "Die Verlegung nach Dschidda spiegelt das Engagement der Formel E für Innovation und Nachhaltigkeit wider und steht im Einklang mit der Vision Saudi-Arabiens für die Zukunft des Sports im Königreich."

"Der E-Prix von Dschidda wird ein aufregendes Rennerlebnis auf einem modifizierten Layout des schnellen und flüssigen Corniche-Stadtkurses bieten und so zum Wachstum des Motorsports in der Region beitragen. Mit seiner atemberaubenden Kulisse am Roten Meer verspricht der E-Prix von Dschidda 2025 ein unvergessliches Erlebnis für Fans und Teilnehmer gleichermaßen", so die Ankündigung.

Wie genau die Kurzanbindung für die Elektroboliden der Formel E aussehen wird, das wurde bei der Bekanntgabe am Dienstag noch nicht mitgeteilt. Als im November 2022 der damalige Tourenwagen-Weltcup (WTCR) auf dem Jeddah Corniche Circuit antrat, wurde eine 3,45 Kilometer langen Variante gefahren, die nur zwölf statt 27 Kurven umfasste.

Die Formel E wird nach Formel 1, Formel 2 und dem mittlerweile nicht mehr existenten WTCR die vierte Rennserie unter dem Dach des Automobil-Weltverbands (FIA) sein, die auf dem Jeddah Corniche Circuit in Dschidda antreten wird.

Bevor es im Februar 2025 soweit sein wird, ist für den 30. November 2024 dort das Saisonfinale im Endurance-Cup der GT-World-Challenge (GTWC) angesetzt. Die GT-Autos der Stephane Ratel Organisation (SRO) werden für ihr 6-Stunden-Rennen den Stadtkurs im kompletten Grand-Prix-Layout mit 27 Kurven auf 6,174 Kilometern befahren.