Giovinazzi nach ersten Runden im Formel-E-Auto "verwirrt"

Anlässlich des Formel-E-Tests, der in dieser Woche auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia stattfindet, drehte Antonio Giovinazzi am Montag seine ersten Runden in einem aktuellen Auto der Elektrorennserie. Der Italiener hat für die Formel-E-Saison 2022 bei Dragon-Penske unterschrieben und hat in dieser Woche erstmals die Gelegenheit, sein neues Arbeitsgerät zu fahren.

In der Mittagspause am Dienstag lässt Giovinazzi wissen: "Es ist eine komplett andere Kategorie. Ich habe schon viele Autos bewegt, von GT-Autos, über ein LMP2-Fahrzeug bis hin zu Formel-1-Boliden. In diesem [Formel-E-]Auto aber fühlt sich alles ganz anders an."

"Ich war wirklich ein bisschen verwirrt und musste viele Dinge erst lernen", blickt Giovinazzi auf den Montag zurück und erklärt, was im Zuge seiner Umstellung das größte Problem ist: "Das Hauptproblem für mich ist das Bremsen. In der Formel 1 kannst du sehr aggressiv bremsen, weil das Auto unglaublich viel Abtrieb hat. Hier funktioniert das nicht. Deshalb tue ich mich damit noch schwer."

Spotterguide: Alle Autos und Fahrer der Formel-E-WM 2022:

#3 - Oliver Turvey (Großbritannien) - Team: NIO, Antrieb: NIO 1 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #4 - Robin Frijns (Niederlande) - Team: Envision, Antrieb: Audi 2 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #5 - Stoffel Vandoorne (Belgien) - Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes 3 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #7 - Sergio Sette Camara (Brsilien) - Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske 4 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #9- Mitch Evans (Neuseeland) - Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar 5 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #10 - Sam Bird (Großbritannien) - Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar 6 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #11 - Lucas di Grassi (Brasilien) - Team: Venturi, Antrieb: Mercedes 7 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #13 - Antonio Felix da Costa (Portugal) - Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS 8 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #17 - Nyck de Vries (Niederlande) - Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes 9 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #22 - Maximilian Günther (Deutschland) - Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan 10 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #23 - Sebastien Buemi (Schweiz) - Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan 11 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #25 - Jean-Eric Vergne (Frankreich) - Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS 12 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #27 - Jake Dennis (Großbritannien) - Team: Andretti, Antrieb: BMW 13 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #28 - Oliver Askew (USA) - Team: Andretti, Antrieb: BMW 14 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #29 - Alexander Sims (Großbritannien) - Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra 15 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #30 - Oliver Rowland (Großbritannien) - Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra 16 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #33 - Daniel Ticktum (Großbritannien) - Team: NIO, Antrieb: NIO 17 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #36 - Andre Lotterer (Deutschland) - Team: Porsche, Antrieb: Porsche 18 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #37 - Nick Cassidy (Neuseeland) - Team: Envision, Antrieb: Audi 19 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #48 - Edoardo Mortara (Schweiz) - Team: Venturi, Antrieb: Mercedes 20 / 22 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images #94 - Pascal Wehrlein (Deutschland) - Team: Porsche, Antrieb: Porsche 21 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #99 - Antonio Giovinazzi (Italien) - Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske 22 / 22 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Giovinazzis Problem: Weil er am Donnerstag nach Saudi-Arabien fliegen muss, um in Dschidda sein vorletztes Formel-1-Wochenende für Alfa Romeo zu beginnen, wird er den letzten Tag des Formel-E-Tests in Valencia verpassen. Der Italiener hofft, die damit verlorengehende Zeit anderweitig wettmachen zu können.

"Die Situation ist nicht großartig, aber sie ist wie sie ist. Vor dem ersten Rennen werde ich nicht viele Kilometer zurückgelegt haben. Ich werde mich einfach mehr auf den Simulator konzentrieren müssen, um mich mit dem Auto vertraut zu machen", so Giovinazzi.

"Im Dezember und Januar werde ich viel Zeit in der Fabrik verbringen, um Simulatorarbeit zu erledigen. Und beim ersten Rennen werde ich dann einfach versuchen, mein Bestes zu geben", blickt der Dragon-Penske-Neuzugang auf den Beginn der Formel-E-Saison 2022 voraus. Der Auftakt findet am 28./29. Januar in Riad, und somit ebenfalls in Saudi-Arabien, statt.

