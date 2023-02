Hohes Tempo, Bodenwellen, Wind: Kapstadt E-Prix wird Herausforderung

Audio-Player laden

Das erste Rennen der Formel E in Kapstadt wird eine große Herausforderung: Darin sind sich die Fahrer im Vorfeld des E-Prix in Südafrika einig. Der sehr schnelle, aber auch unebene Kurs rund um das Fußballstadion von Kapstadt werde die Fahrer bei der Abstimmung der Gen3-Boliden zu Kompromissen zwingen, meint Mahindra-Pilot Lucas di Grassi.

"Es gibt Bodenwellen, aber ich denke, noch wichtiger ist, dass es vier sehr schnelle Kurven gibt", sagt di Grassi. "Das haben wir auf einem Stadtkurs normalerweise nicht. Es wird also eine große Herausforderung für das Qualifying, das Beste aus dem Auto herauszuholen, vor allem mit diesem Kompromiss aus unterschiedlichen Kurvengeschwindigkeiten, unterschiedlichem Asphalt und unterschiedlichen Bodenwellen."

"Wofür optimiert man also das Auto? Optimiert man es eher für die Bodenwellen oder für die hohen Geschwindigkeiten? "Man kann nie alles haben."

Erschwert werden könnte die Suche nach dem richtigen Set-up durch die starken Winde, die auch für den Renntag auf dem Kurs direkt an der Atlantikküste vorhergesagt sind. "Ich weiß, dass die Winde in Kapstadt verrückt sind", sagt Lokalmatador Kelvin van der Linde, der auch in seiner Heimat den verletzten Robin Frijns bei Abt ersetzt.

"Diese Autos sind, sagen wir mal, empfindlich, und wenn wir über Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 km/h sprechen, kann man sich vorstellen, dass es in Kurve 8 interessant wird", so van der Linde. "Wir werden also mit den Ingenieuren kommunizieren. Sie werden uns sagen, was während des Trainings passiert, aus welcher Richtung der Wind weht. Das wird ein Schlüsselfaktor sein."

Die größte Herausforderung im Rennen auf dem für Formel-E-Verhältnisse sehr schnellen Kurs wird das Energiemanagement sein. "Weil die Durchschnittsgeschwindigkeit so hoch ist, wird das Rennen vielleicht 36 bis 37 Minuten dauern, der Energieverbrauch wird sehr hoch sein", so di Grassi.

Statisches Rennen in der Anfangsphase?

Auch McLaren-Pilot Jake Hughes ist dieser Meinung: "Ich sehe eine sehr schnelle Strecke, auf der es aus strategischer Sicht fast nicht führen will. Ich denke, man will im Windschatten sein und Energie sparen wollen, weil die Autos hinter einem viel Energie sparen können." Das könnte, so der Brite, vor allem in der Anfangsphase zu einem eher statischen Rennen führen, "in dem man versucht, kein Energiedefizit zu haben."

Trotz aller Herausforderungen freut sich Envision-Pilot Nick Cassidy auf die Formel-E-Premiere in Kapstadt. "Ich denke, es ist wirklich cool. Ich denke, das ist es, was wir in der Formel E wollen - wir wollen etwas ziemlich Verrücktes, etwas ganz anderes", sagt der Neuseeländer.

"Vielleicht war Indien zu extrem, es war ein bisschen zu schmutzig abseits der Ideallinie, das machte es schwierig, Rennen zu fahren", sagt Cassidy mit Blick auf das vorangegangene Rennen in Hyderabad. "Aber was die Bodenwellen und den Charakter angeht, finde ich es wirklich cool. Es wird schnell sein, ja. Ein bisschen wie Rom, was auch cool ist."

