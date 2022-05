Infos Formel E 2022 Berlin: TV, Livestream, Teilnehmer, Zeitplan

Audio-Player laden

Die Formel-E-WM tritt am Wochenende in Deutschland an, um auf dem Flughafen Tempelhof die Rennen sieben und acht der laufenden Saison 2022 auszutragen (Zum Livestream!). Gefahren werden zwei unterschiedliche Streckenlayouts, denn der 2,355 Kilometer lange Flugplatzkurs mit seinen zehn Kurven wird am Samstag gegen den Uhrzeigersinn und am Sonntag im Uhrzeigersinn befahren.

Mercedes-Pilot Stoffel Vandoorne kommt nach seinem Sieg beim zurückliegenden E-Prix von Monaco als Tabellenführer nach Berlin. Die Top 4 der aktuellen Formel-E-Gesamtwertung 2022 liegen innerhalb von nur zehn Punkten.

Zeitplan Formel E 2022 Berlin (in MESZ)

Samstag, 14. Mai

07:15 - 07:45 Uhr: 1. Freies Training

09:00 - 09:30 Uhr: 2. Freies Training

10:40 - 12:00 Uhr: Qualifying 1

15:00 Uhr: Rennen 1

Sonntag, 15. Mai

07:15 - 07:45 Uhr: 3. Freies Training

09:00 - 09:30 Uhr: 4. Freies Training

10:40 - 11:55 Uhr: Qualifying 2

15:00 Uhr: Rennen 2

TV-Zeiten und Livestream Formel E 2022 Berlin (in MESZ)

Samstag, 14. Mai

07:10 Uhr: 1. Freies Training auf ran.de

08:55 Uhr: 2. Freies Training auf ran.de

10:30 Uhr: Qualifying 1 auf ran.de, ProSieben Maxx

14:30 Uhr: Rennen 1 auf ran.de, ProSieben, Eurosport 2 (Rennstart: 15:00 Uhr)

Sonntag, 15. Mai

07:10 Uhr: 1. Freies Training auf ran.de

08:55 Uhr: 2. Freies Training auf ran.de

10:30 Uhr: Qualifying 2 auf ran.de

14:30 Uhr: Rennen 2 auf ran.de, ProSieben, Eurosport 2 (Rennstart: 15:00 Uhr)

Im kostenlosen Formel-E-Livestream auf ran.de werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der Formel-E-Saison 2022 live und in voller Länge übertragen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Website der Formel E kostenlos für alle Sessions zur Verfügung.

Für die Formel E im Fernsehen haben in Deutschland der Free-TV-Sender ProSieben und der Pay-TV-Sender Eurosport 2 die Rechte erworben. Die Rennen werden von ProSieben und von Eurosport 2 live und in voller Länge mit deutschsprachigem Kommentar übertragen.

Formel E 2022: 22 Piloten aus elf Teams treten an

Eingeschrieben für die Formel-E-WM 2022 sind elf Teams mit jeweils zwei Autos. Die 22 Boliden mitsamt ihrer Piloten lassen sich unserer Fotostrecke entnehmen.

Das Starterfeld für die Formel-E-WM 2022 im Überblick: 1 / 23 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images #3 - Oliver Turvey (Großbritannien) - Team: NIO, Antrieb: NIO 2 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #4 - Robin Frijns (Niederlande) - Team: Envision, Antrieb: Audi 3 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #5 - Stoffel Vandoorne (Belgien) - Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes 4 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #7 - Sergio Sette Camara (Brsilien) - Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske 5 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #9- Mitch Evans (Neuseeland) - Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar 6 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #10 - Sam Bird (Großbritannien) - Team: Jaguar, Antrieb: Jaguar 7 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #11 - Lucas di Grassi (Brasilien) - Team: Venturi, Antrieb: Mercedes 8 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #13 - Antonio Felix da Costa (Portugal) - Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS 9 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #17 - Nyck de Vries (Niederlande) - Team: Mercedes, Antrieb: Mercedes 10 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #22 - Maximilian Günther (Deutschland) - Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan 11 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #23 - Sebastien Buemi (Schweiz) - Team: Nissan-e.dams, Antrieb: Nissan 12 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #25 - Jean-Eric Vergne (Frankreich) - Team: DS-Techeetah, Antrieb: DS 13 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #27 - Jake Dennis (Großbritannien) - Team: Andretti, Antrieb: BMW 14 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #28 - Oliver Askew (USA) - Team: Andretti, Antrieb: BMW 15 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #29 - Alexander Sims (Großbritannien) - Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra 16 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #30 - Oliver Rowland (Großbritannien) - Team: Mahindra, Antrieb: Mahindra 17 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #33 - Daniel Ticktum (Großbritannien) - Team: NIO, Antrieb: NIO 18 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #36 - Andre Lotterer (Deutschland) - Team: Porsche, Antrieb: Porsche 19 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #37 - Nick Cassidy (Neuseeland) - Team: Envision, Antrieb: Audi 20 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #48 - Edoardo Mortara (Schweiz) - Team: Venturi, Antrieb: Mercedes 21 / 23 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images #94 - Pascal Wehrlein (Deutschland) - Team: Porsche, Antrieb: Porsche 22 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images #99 - Antonio Giovinazzi (Italien) - Team: Dragon-Penske, Antrieb: Penske 23 / 23 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Im Fahrerfeld befinden sich vier der sechs bisherigen Formel-E-Champions: Nyck de Vries (Meister 2021) fährt für Mercedes, Antonio Felix da Costa (Meister 2019/20) und Jean-Eric Vergne (Meister 2018/19 und 2017/18) treten beide für DS-Techeetah an. Lucas di Grassi (Meister 2016/17) geht für Venturi an den Start. Sebastien Buemi (Meister 2015/16) fährt für Nissan e.dams. Aus der Gruppe der bisherigen Formel-E-Champions ist einzig Nelson Piquet jun. (Meister 2014/15) nicht im aktuellen Starterfeld vertreten.

Daten zum Flughafen Tempelhof

Streckentyp: Flugplatzkurs

Anzahl Kurven: 10

Streckenlänge: 2,355 Kilometer

Streckenrekord: Jean-Eric Vergne in 1:06.107 Minuten (2020)

Alle bisherigen Formel-E-Sieger in Berlin (nur Tempelhof)

2021: Lucas di Grassi (Audi) / Norman Nato (Venturi)

2019/20: Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah) / Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah) / Maximilian Günther (BMW-Andretti) / Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) / Oliver Rowland (Nissan.e-dams) / Stoffel Vandoorne (Mercedes)

2018/19: Lucas di Grassi (Audi)

2017/18: Daniel Abt (Audi)

2016/17: Felix Rosenqvist (Mahindra) / Sebastien Buemi (Renault-e.dams)

2014/15: Jerome D'Ambrosio (Dragon)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.