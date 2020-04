Jaguar in der Formel E: Einstieg hätte um zwei Jahre verzögert sein können

Jaguar ist seit der Saison 2016/17 Teil der Formel E. Auf technischer Seite wird beim Elektroantrieb mit Williams Advanced Engineering zusammengearbeitet. Nun hat Teamchef James Barclay verraten, dass es ernsthafte Bedenken gegeben hat, dass Jaguar erst deutlich später in die Elektrorennserie hätte einsteigen können.

"Wir mussten Startplätze erhalten. Aber das war nicht so einfach, denn es gab keine freien Plätze", erinnert sich Barclay im Jaguar-Podcast "Re:charge @ home" zurück. "Wir hingen in der Warteschleife und mussten auf eine Möglichkeit warten." Diese Chance ergab sich schließlich zu Beginn der Saison 2015/16.

TrulliGP schaffte es im Herbst 2015 nicht durch die Technische Abnahme bei den ersten beiden Rennen. Schließlich musste der Rennstall, der vom ehemaligen Formel-1-Piloten Jarno Trulli gegründet worden war, die Pforten schließen. Somit wurde aus Sicht von Jaguar viel früher ein Startplatz im Feld frei.

Kurze Vorbereitungszeit mit Williams

"Wir hatten angefangen uns Sorgen zu machen, dass sich diese Chance nicht bis zur fünften Saison ergeben würde", so Barclay. Denn für die fünfte Formel-E-Saison wurde von zehn auf elf Teams aufgestockt. Jaguar hätte fast zwei Jahre warten müssen. "Es war für uns also eine Erleichterung, dass sich die Chance ergeben hatte."

James Barclay leitet das Formel-E-Programm von Jaguar Foto: Motorsport Images

"Die Vorbereitungszeit für unsere erste Saison war relativ kurz. Wir wollten uns nicht hinter einem anderen Team verstecken. Wir wollten von Beginn an selbst auftreten, aber uns war klar, dass wir in der Öffentlichkeit lernen mussten. Das haben wir akzeptiert", so Barclay. Kontinuierlich machte Jaguar Fortschritte.

Es gab keine Überbleibsel von ehemaligen Werksprogrammen

In der zweiten Saison wurde der erste Podestplatz erobert und man verbesserte sich auf Rang sechs. Der erste Sieg gelang Mitch Evans in der dritten Saison in Berlin. Nach den ersten vier Rennen der Saison 2019/20 ist Jaguar Dritter der Teamwertung. Evans stand in Santiago de Chile als Dritter auf dem Podest und gewann anschließend in Mexiko.

1993 gab es das letzte richtige Werksprogramm von Jaguar Foto: Motorsport Images

Das letzte richtige Werksengagement von Jaguar geht zurück auf die XJR-Sportwagen, die Mitte der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre unter anderem bei den 24 Stunden von Le Mans eingesetzt wurden. "Unser letztes Programm geht so weit zurück, dass es bei Jaguar nichts mehr von einem Motorsportteam gegeben hat", sagt Barclay.

