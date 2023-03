Jake Dennis nach Abschuss durch Dan Ticktum verärgert: "So ein Idiot!"

Audio-Player laden

Andretti-Pilot Jake Dennis war am Samstag nach dem E-Prix von Sao Paulo, dem sechsten Lauf zur Formel-E-Weltmeisterschaft 2023, restlos bedient. "Beim zweiten Rennen in Folge bin ich mein eigenes Rennen gefahren, und dann vergisst irgendein Idiot 100 Meter hinter mir zu bremsen und kracht in mich hinein", fasst der Brite sein Rennen zusammen.

Derjenige, den Dennis als "irgendeinen Idioten" bezeichnete, war Nio-Pilot Dan Ticktum. Dieser hatte sich in der 13. Runde vor Kurve 1 stark verbremst und war auf Dennis' Auto aufgefahren. Dabei wurde der Andretti-Bolide beschädigt, was sich dann in Kurve 3 bemerkbar machte.

Dort verlor Dennis die Kontrolle über sein Auto, kollidierte mit dem Porsche von Pascal Wehrlein und blieb anschließend stehen, was die zweite Safety-Car-Phase des Tages zur Folge hatte.

Dritter Nuller in Folge für Dennis

"Das ist typisch, ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat", ärgert sich Dennis hinterher. "Ich habe die Onboard gesehen und es ist, als ob er in seiner eigenen kleinen Welt lebt. Ich bin wirklich sauer auf Dan.

Ticktum, der weiterfahren konnte und das Rennen als 13. beendete, räumte seine Schuld an der Kollision ein, behauptete aber, in dieser Situation machtlos gewesen zu sein. "Es [das Auto] hat einfach nicht angehalten", sagte der Nio-Pilot.

"Der neue Betonbelag, der vor dem Wochenende verlegt wurde, wenn ein bisschen Gummi drauf ist, ist es okay, aber wenn man von der Linie abkommt... Ich habe sogar früher gebremst als das Auto, das ich überholen wollte, aber es hat einfach nicht angehalten", so der Brite.

Ticktum entschuldigt sich: "Es hat einfach nicht angehalten"

"Natürlich ist es neben der Ideallinie dreckiger, aber das ist mir in meiner Rennfahrerkarriere noch nie passiert. Es hat einfach nicht angehalten", so Ticktum weiter. "Wenn ich ihn [Dennis] sehe, werde ich mich natürlich entschuldigen, denn das wollte ich natürlich überhaupt nicht.

Leidtragender der Kollision der beiden Briten war auch Wehrlein, dessen Auto bei der anschließenden Berührung mit Dennis ebenfalls beschädigt wurde. "Ich hatte am Ende des Rennens große Probleme mit der Balance, auf der rechten Seite fehlte der ganze Unterboden", sagte er.

"Dadurch habe ich mir die Hinterreifen zerstört. Ich denke, so wie das Rennen gelaufen ist, war nicht mehr drin, aber ohne diese Berührung wäre wohl noch etwas mehr drin gewesen", sagte Wehrlein, der am Ende Siebter wurde und damit seine WM-Führung sogar noch ausbaute.

Dennis hat nun 24 Punkte Rückstand auf Wehrlein

Sein erster Verfolger in der Fahrerwertung bleibt Dennis, der nach seinem dritten Nuller in Folge aber bereits 24 Punkte Rückstand auf Wehrlein hat - und nach dem unverschuldeten Ausfall frustriert aus Sao Paulo abreiste.

"Es tut sehr weh. Das Team und ich haben eine Woche lang die komplette Vorbereitung weit weg von zu Hause gemacht, die ganze Arbeit hinter den Kulissen, und dann vergisst ein Typ zu bremsen", sagt der Andretti-Pilot. "Das ist lächerlich."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.