Kollision Frijns vs. da Costa in Berlin: "Schlechten Präzedenzfall geschaffen" Antonio Felix da Costa versteht nicht, warum Robin Frijns für die Kollision in Berlin nicht bestraft wurde: Dabei lag es an einer Verkettung unglücklicher Umstände

Autor: Tobias Ebner Co-Autor: Jake Boxall-Legge Audio-Player laden Es war der Aufreger im Sonntags-Rennen der Formel E in Berlin: Die Kollision zwischen Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) und Robin Frijns (Envision) im Kampf um die fünfte Position. Frijns setzte sich in der letzten Runde durch, doch nicht ohne Drama. Auf der langen Gegengeraden kam es zur Berührung zwischen den beiden Kontrahenten - mit dem Ergebnis, dass der Portugiese die Mauer küsste und den Platz verlor. Dass sich Rennleitung nach dem Rennen die Szene genauer unter die Lupe nahm, aber keine Strafe gegen Frijns aussprach, sorgt für Unverständnis und Kopfschütteln bei da Costa. "Wir haben hier einen wirklich schlechten Präzedenzfall geschaffen. Ich bin enttäuscht über die Entscheidung der Stewards heute. Vor allem, wenn Robin der Erste ist, der sich entschuldigt", reagiert er im Gespräch mit 'Autosport' fassungslos. "Ich habe mich auf der Geraden nicht einmal bewegt. Ich bin einfach die gleiche Linie gefahren wie in den anderen 39 Runden des Rennens", verteidigt sich da Costa. "Ich verstehe wirklich nicht, was ich falsch gemacht habe oder was ich hätte anders machen können, denn er hat einfach zu spät reagiert. Er hatte genug Platz, um mich anzugreifen." Frijns: da Costa musste früh lupfen "Ich war auf der rechten Seite", erzählt der Niederländer. "Er hatte nur noch wenig Energie übrig, deshalb lupfte er ziemlich früh. Denn es war die letzte Runde und da ist das immer ein sehr sensibles Thema. Und je näher das Rennende kommt, umso sensibler wird das." "Ich hatte also rund ein Prozent mehr Energie übrig. Ich wusste, dass er früh lupfen musste. Ich wollte gerade nach links fahren, um ihn zu überholen. Und genau in dem Moment lupfte er, und deshalb habe ich ihn getroffen. Das war einfach sehr unglücklich." Eine unglückliche Verkettung, weshalb auch die Rennleitung von einer Strafe gegen Frijns absah. Doch die Szene hätte für beide Fahrer wesentlich gravierendere Folgen haben können. Frijns und da Costa verlassen Berlin auf P5 und P10 in der Fahrer-WM. Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Nyck de Vries: Berlin-Sieg noch emotionaler als Formel-E-Titelgewinn geteilte inhalte