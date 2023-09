Lucas di Grassi verlässt Formel-E-Team Mahindra nach nur einer Saison

Lucas di Grassi wird in der Saison 2024 nicht für Mahindra in der Formel E fahren. Das gab der Brasilianer am Dienstag (26. September) bekannt. Zu seiner Zukunft als Rennfahrer äußerte sich di Grassi nicht. Da für die Formel-E-Saison 2024 kaum noch Cockpits bei den Top-Teams frei sind, ist derzeit offen, ob es für das Formel-E-Urgestein in der Elektrorennserie weitergeht.

Di Grassi ist ein Mann der ersten Stunde in der Formel E und gewann 2014 in Peking für Abt-Audi das erste Rennen in der Geschichte der Meisterschaft. Seine siebenjährige Karriere für Abt und Audi gipfelte im Titelgewinn 2016/17, zwei Vizetiteln und zwei dritten Plätzen in der Fahrerwertung sowie zwölf Siegen.

Nach einer Saison mit dem Venturi-Team in der Saison 2021/22, in der er in London seinen bislang letzten Sieg holte und Fünfter in der Fahrerwertung wurde, wechselte di Grassi in der vergangenen Saison zu Mahindra.

Die Partnerschaft begann gut, als di Grassi beim Saisonauftakt in Mexiko-Stadt mit dem neuen Gen3-Auto die Poleposition holte und im Rennen Dritter wurde. Im weiteren Verlauf der Saison hatte Mahindra jedoch Probleme mit dem Antriebsstrang. Di Grassi konnte nur noch zwei weitere Punkteränge einfahren und fiel in der Fahrerwertung auf Platz 15 zurück.

Via Social Media erklärt di Grassi: "Ich möchte mich bei allen Teammitgliedern für die Erfahrungen bedanken, die wir in diesem herausfordernden Jahr gemacht haben. Diese Entscheidung ist letztlich für uns beide von Vorteil, da sich unsere Perspektiven und Visionen auseinanderentwickelt haben. Ich wünsche dem Team und dem Unternehmen für die Zukunft alles Gute."

Mahindra-Teamchef Frederic Bertrand verabschiedet sich von di Grassi mit den Worten: "Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mahindra Racing möchte ich Lucas meinen aufrichtigen Dank für seinen Beitrag zum Team im vergangenen Jahr aussprechen."

"Lucas hat eine wertvolle und integrale Rolle gespielt, seit er vor der Gen3-Ära zu uns kam, aber beide Parteien glauben nun, dass die Zeit gekommen ist, andere Optionen für die Zukunft zu verfolgen", beschreibt Bertrand die Trennung als einvernehmlich. "Er wird immer ein Teil der Mahindra-Racing-Familie bleiben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen."

Es wird erwartet, dass Mahindra sein Fahreraufgebot für die Saison 2024 im Laufe dieser Woche bestätigt, da die Vorsaisontests in Valencia vom 23. bis 27. Oktober stattfinden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.