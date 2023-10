McLaren präsentiert Lackierung für die neue Formel-E-Saison 2023/24

Vor dem offiziellen Test in Valencia (23. bis 27. Oktober) hat McLaren die Lackierung für die zehnte Formel-E-Saison 2023/24 präsentiert. Die beiden Formel-Boliden von Sam Bird und Jack Hughes strahlen noch immer im typischen Papaya-Orange der McLaren-Familie, das auch aus der Formel 1 bekannt ist. Bereits in der letzten Formel-E-Saison war McLaren mit diesen Farben unterwegs, allerdings wurde das Design weiterentwickelt.

In Ergänzung zum markanten Papaya-Orange sind große Teile des Fahrzeugs wieder in Schwarz gehalten. Das helle Blau, das in der vorherigen Saison als dritte Farbe hinzukam, ist jedoch verschwunden. Stattdessen werden die orangefarbenen Bereich durch schwarze Elemente gebrochen, die dem Formel-E-Renner von McLaren eine moderne Optik verleihen.

"Während wir uns auf unsere zweite Saison in der Formel E vorbereiten, bauen wir auf allem auf, was wir in Saison 9 gelernt haben", sagt Teamchef Ian James. "Wir entwickeln uns als Team kontinuierlich weiter und diese Lackierung repräsentiert diese Fortschritte. Ich kann es kaum erwarten, das Auto mit dieser neuen Lackierung auf den Strecken zu sehen, auf denen wir in Saison 10 fahren werden."

Im vergangenen Jahr fuhr mit Rene Rast noch ein deutscher Fahrer für das Team, allerdings hat der BMW-Werksfahrer die Mannschaft nach der Debüt-Saison von McLaren wieder verlassen. Seinen Platz nimmt Sam Bird ein, der neuer Teamkollege von Jack Hughes wird.

McLaren, das aus dem Weltmeisterteam Mercedes hervorgegangen war, landete im Vorjahr auf dem achten Platz der Teamwertung und setzte einige Höhepunkte, darunter ein dritter Platz von Rast in Diriyah sowie zwei Polepositions. Weitere Podestplätze kamen allerdings nicht hinzu, sodass Rast die Saison hinter Hughes auf dem 13. Gesamtrang beendete. Die zehnte Formel-E-Saison 2023/24 beginnt am 13. Januar 2024 in Mexiko City.

Mit Bildmaterial von McLaren.