Mercedes: Formel-1-Testfahrer auch in der Formel E auf der Reservebank

Eine Woche vor dem Start in die neue Formel-E-Saison hat Mercedes den nächsten Neuzugang verkündet: Der ehemalige Formel-1-Pilot Esteban Gutierrez wird das neue Silberpfeil-Team als Ersatz- und Entwicklungsfahrer unterstützen und soll gemeinsam mit Gary Paffett die Entwicklungsarbeit antreiben.

Damit hat der Mexikaner bei Mercedes eine Doppelrolle inne. Denn auch in der Formel 1 setzt der Hersteller auf die Dienste von Gutierrez: 2018 war er bereits im Simulator aktiv, 2019 wurde er zum offiziellen Simulator- und Entwicklungsfahrer ernannt. Nun darf er sowohl in der Formel 1 als auch in der Formel E helfen.

Gutierrez saß in August bei Testfahrten auf Mallorca erstmals am Steuer des Formel-E-Boliden. "Esteban hat bei den Testfahrten auf Mallorca sehr gute Arbeit geleistet und sich perfekt in unsere Mannschaft eingefügt", lobt Teamchef Ian James.

"Er bringt viel Erfahrung von seinen Einsätzen in verschiedenen Rennserien wie der Formel 1, der Formel E und der Indycar-Serie mit, besitzt aber auch viel Know-how über die Weiterentwicklung und Abstimmung eines Autos im Simulator. Wir sind überzeugt, dass er uns in seiner Rolle als Ersatz- und Entwicklungsfahrer gemeinsam mit Gary bei den anstehenden Aufgaben in unserer Premierensaison sehr gut unterstützen wird."

Auf Anfrage von 'Motorsport-Total.com' bestätigt ein Sprecher des Teams, dass sich Gutierrez und Paffett bei den Rennen abwechseln werden. In Riad wird Gutierrez vor Ort sein.

Mercedes wird in der kommenden Woche in Saudi-Arabien sein Debüt in der Formel E geben. Als Stammfahrer wurden Stoffel Vandoorne und Formel-2-Meister Nyck de Vries engagiert.

