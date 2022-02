Mexiko-Fluch gebrochen: Pascal Wehrlein holt ersten Porsche-Sieg

Audio-Player laden

Pascal Wehrlein und Mexiko: Eigentlich schien es so, als würden der Deutsche und die Formel-E-Strecke aufgrund der dramatischen Ereignisse der vergangenen Jahre niemals Freunde werden. Doch jetzt ist der Knoten geplatzt! Wehrlein gewann das dritte Rennen der Saison 2022 und bescherte Porsche mit Andre Lotterer im Schlepptau den ersten Formel-E-Sieg.

Lotterer freut sich für seinen Teamkollegen, hätte Porsche aber gerne selbst den ersten Formel-E-Triumph geschenkt. Wehrlein schaffte das ausgerechnet in Mexiko, eine Strecke die dem Ex-Formel-1-Fahrer nie gut gesonnen war: Im Jahr 2019 ging ihm in letzter Sekunde die Energie aus und Lucas di Grassi gewann. In der Saison 2021 wurde er auf Platz eins liegend wegen eines Formfehlers seitens Porsche disqualifiziert.

Vor dem Sieg holte Wehrlein die Poleposition, während Lotterer wegen eines Fehlers im Qualifying nur von Platz drei ins Rennen startete. "Das hat mich wahrscheinlich in diese Position gebracht", so Lotterer. "Wir haben von Beginn an als Team zusammengearbeitet und hatten die Strategie, uns voll auf das Rennen zu konzentrieren und uns nicht gegenseitig in die Quere zu kommen."

Porsche hat interne Kämpfe zwischen Wehrlein und Lotterer verboten Foto: Motorsport Images

Deshalb hätte Lotterer der Marke auch gerne den ersten Sieg persönlich eingefahren, jedoch war durch das Qualifying die teaminterne Reihenfolge bereits gegeben. "Auf dem Papier" hätte er eine Chance auf Platz eins gehabt, jedoch waren Positionskämpfe zwischen den beiden Porsche-Fahrern tabu. Dieser Plan und die Rennstrategie seitens Porsche haben sich ausgezahlt: Der erste Formel-E-Sieg war gleich ein Doppelsieg!

