Nach dem Finale in London: Nico Müller und Abt-Cupra gehen getrennte Wege!

Am kommenden Wochenende (20./21. Juli) findet auf dem ExCeL-Gelände in London das Finale der Formel-E-Saison 2023/24 statt. Für Abt-Cupra und Nico Müller werden die beiden Rennen zur Abschiedstournee: Der Schweizer hat sich entschieden, eine neue motorsportliche Herausforderung anzunehmen und das Team zu verlassen.

"Für mich ist es ein ganz besonderes Wochenende", sagt Müller. "Auf der einen Seite natürlich viel Vorfreude auf Location, Strecke und Fans. Auf der anderen Seite aber auch Wehmut und viel Dankbarkeit, die ich nach zwei Jahren in diesem Team empfinde. Die Zeit war extrem herausfordernd, hat uns aber auch enorm zusammengeschweißt."

"Wir haben immer an einem Strang gezogen und ich bin mir sicher, das werden wir auch ein letztes Mal gemeinsam in London machen", hofft der Schweizer, der vor dem Saisonfinale in London auf dem 14. Platz der Gesamtwertung liegt. "Wir wollen mit dem ganzen Team noch einmal alles geben, die Tage genießen und versuchen, zwei gute Ergebnisse einzufahren."

"Unser Wunsch war es, Nico im Team zu halten und mit ihm gemeinsam wieder erfolgreich zu sein", gibt Abt-Geschäftsführer und Teamchef Thomas Biermaier zu. "Jetzt müssen wir seine Entscheidung akzeptieren und wünschen ihm für die Zukunft nur das Allerbeste."

Nico Müller fährt seit 2016 für Abt

Müller und Abt verbindet eine lange Zusammenarbeit: Von 2016 bis 2020 fuhr der Schweizer bereits für Abt in der DTM, feierte in dieser Zeit zweimal die Vizemeisterschaft. Zu Beginn der Saison 2023 folgte der Umstieg in das Formel-E-Team, wo Müller mit einem vierten Platz in Misano das beste Resultat erzielte.

Nico Müller fährt seit Anfang 2023 für Abt in der Formel E Foto: Motorsport Images

"Im Namen des ganzen Teams danke ich Nico herzlich für seinen Einsatz und seine Hingabe", so Biermaier. "Natürlich hätten wir uns alle mehr Erfolg gewünscht, aber trotzdem ist er auch in diesen schwierigen Zeiten immer vorangegangen und hat starke Leistungen gezeigt. Nico bleibt ein Teil der Abt-Familie und ist bei uns immer herzlich willkommen."

Für welche Herausforderung sich Müller entschieden hat, ist ebenso offen wie die Frage, wer in der kommenden Saison das freie Cockpit des Schweizers übernehmen wird. Neben seinem Engagement in der Formel E fährt Müller auch für Peugeot in der Langstrecken-Weltmeisterschaft.