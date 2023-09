Nyck de Vries und Edoardo Mortara starten 2023/24 für Mahindra

Mahindra hat die Fahrerbesetzung für die zehnte Formel-E-Saison 2023/24 bekannt gegeben: Mit Nyck de Vries kehrt der Formel-E-Weltmeister von 2020/21 in die Elektro-Formelserie zurück. Er wird gemeinsam mit dem früheren DTM-Piloten Edoardo Mortara, der von Maserati MSG zu Mahindra wechselt, um Podestplätze und Rennsiege kämpfen.

Nachdem de Vries sein Formel-1-Cockpit bei AlphaTauri verloren hatte, deutete sich die Rückkehr in die Formel E bereits an. "Es fühlt sich in gewisser Weise wie eine Heimkehr an", sagt de Vries gegenüber Autosport/Motorsport.com. "Ich bin mit der Formel E sehr vertraut, ich sehe viele bekannte Gesichter aus der Meisterschaft, alle Teams, alle Fahrer, also ist es schön, in eine vertraute Umgebung zurückzukommen."

"Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Mahindra einen harten Start in die Gen3 hatte", so der Niederländer. "Ich denke, dass es in der vergangenen Saison gute Anzeichen für Fortschritte gab, obwohl Fortschritt nicht immer nur in Ergebnissen gemessen wird." In der vergangenen Saison erreichte Mahindra nur einen Podestplatz und landete auf dem zehnten und damit vorletzten Platz der Teamwertung.

De Vries ist "zuversichtlich und positiv gestimmt"

"Aber ich war besonders begeistert von ihren Zukunftsplänen, von den Veränderungen, die zu gegebener Zeit vorgenommen werden, aber auch von den Neueinstellungen, die sie vorgenommen haben", erklärt de Vries, warum seine Entscheidung trotz der schlechten Ergebnisse auf Mahindra fiel. "Die Pläne für den Aufstieg und die Grundlagen des Teams waren schon immer sehr gut."

"Ich persönlich bin sehr zuversichtlich und positiv gestimmt, was die Zukunft anbelangt", sagt der ehemalige Formel-1-Pilot. "Mit dem neuen Plan und den Änderungen, die vorgenommen werden, glaube ich wirklich, dass wir ein einzigartiges Projekt haben."

Edoardo Mortara war in den letzten sechs Jahren für Maserati beziehungsweise Venturi am Start. "Ich freue mich sehr über den Wechsel zu Mahindra", sagt der frühere DTM-Pilot. "Es ist ein Team, das ich schon seit einigen Jahren beobachte. Sie sind seit Beginn der Formel E dabei, haben also eine Menge Erfahrung."

"Was ich auch bei den Leuten gespürt habe, ist, dass wir die gleichen Werte teilen", so Mortara. "Wir haben ein großes Projekt vor uns, aber ich kann eine Menge Entschlossenheit und Motivation von jedem im Team sehen. Das ist wichtig."

