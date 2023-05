Oliver Rowland verlässt Mahindra mit sofortiger Wirkung

Roberto Merhi wird anstelle von Oliver Rowland für Mahindra beim Jakarta E-Prix an den Start gehen und damit in der Formel E debütieren. Das gab der indische Hersteller, dessen Team in Großbritannien beheimatet ist, am Pfingstwochenende bekannt.

Das Team habe sich einvernehmlich von Rowland getrennt, heißt es in der Pressemitteilung. Der Brite bricht damit seine fünfte volle Saison in der Formel E ab. Er war für die Saison 2022 von Nissan zu Mahindra gewechselt und holte in Seoul einen zweiten Platz. Bereits 2015/16 hatte er ein Rennen für Mahindra bestritten.

Die Saison 2023 verlief jedoch nicht nach Plan, ein sechster Platz in Hyderabad war das Höchste der Gefühle. Nur ein weiteres Mal - beim ersten Rennen in Berlin - fuhr er in die Punkteränge. Mit neun Zählern liegt er auf dem 18. Platz der Tabelle. Teamkollege Lucas di Grassi ist - allerdings nur dank seines Podestplatzes beim allerersten Saisonrennen in Mexiko - mit 18 Zählern 15. der Meisterschaft.

Etwas überraschend wird in Jakarta nicht der offizielle Ersatzfahrer des Teams Jehan Daruvala, sondern Roberto Merhi den Mahinda M9Electro pilotieren. Das dürfte vor allem terminlichen Gründen geschuldet sein, denn der Inder startet an diesem Wochenende in der Formel 2 in Barcelona. Für die Zeit danach wäre ein Einsatz des Inders im indischen Team durchaus denkbar.

Merhi fügt seiner Zickzack-Karriere, die ihn über die DTM, Formel 1, WEC und ELMS bis in die Super GT und die australische S5000 und zuletzt zurück in die Formel 2 geführt hat, ein weiteres Kapitel hinzu. Es ist zugleich sein Debüt in einer Elektro-Rennserie.

"Es ist eine große Ehre für mich, Mahindra in Jakarta zu vertreten. Ich bin sehr dankbar für diese Chance und will das Beste daraus machen. Ich hatte bereits die Gelegenheit, den M9Electro beim Rookie-Test in Berlin zu fahren. Die Formel E ist ganz anders als alles, was ich bisher gefahren bin, es wird also eine steile Lernkurve. Aber ich fühle mich bereit und freue mich auf die Herausforderung."

Mahindra-CEO Frederic Bertrand ergänzt: "Roberto bringt eine beeindruckende Erfahrung aus Top-Rennserien mit und hat in großen Meisterschaften gute Ergebnisse erzielt. Er hat sich beim Rookie-Test mit uns hervorragend geschlagen und verfügt über großes Potenzial. Es ist nicht einfach, mitten in der Saison einzusteigen, aber Roberto hat bereits Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Team."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.