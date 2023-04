Porsche: Noch zu früh für Stallorder für Pascal Wehrlein!

Auch wenn Pascal Wehrlein aktuell 28 Punkte Vorsprung vor seinem Teamkollegen Antonio Felix da Costa hat und die Meisterschaft in der Formel E anführt, denkt Porsche noch nicht an eine Stallorder zugunsten des Deutschen nach.

Wehrlein konnte zuletzt nach zwei Siegen und einem zweiten Platz nicht mehr ganz an die starken Leistungen des Saisonstarts anknüpfen und wartet seit drei Rennen auf einen Podestplatz, hat mit 86 Punkten aktuell aber einen kleinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Jake Dennis (62 Punkte) - auch weil der Andretti-Pilot dreimal in Folge nicht punkten konnte.

Antonio Felix da Costa hat sich nach einem durchwachsenen Start hingegen gesteigert und war in den vergangenen drei Rennen nie schlechter als Platz vier klassiert - inklusive eines Sieges in Kapstadt. Zwar liegt der Portugiese mit 58 Punkten aktuell nur auf Position fünf in der WM, dennoch sieht Projektleiter Florian Modlinger aktuell noch keinen Anlass für eine Teamorder.

"Momentan führt Pascal die Meisterschaft an, Antonio hat aber momentan einen sehr starken Run. Das heißt, er hat sich in der Wertung deutlich verbessert und hat in den letzten drei Rennen sehr gute Ergebnisse gezeigt", betont er in einer Medienrunde vor dem siebten Saisonlauf in Berlin.

Daher will man beide Fahrer auch noch nicht einbremsen: "Die zwei können frei ihr Rennen fahren", stellt Modlinger klar. "Nach sechs Rennen darüber nachzudenken, ob man irgendwo priorisieren muss, da sind wir noch weit weg. Die Meisterschaft ist noch so lang, ich glaube, da macht es noch keinen Sinn darüber nachzudenken."

Auch in der Teamwertung liegt Porsche mit 144 Punkten auf Position eins, gefolgt von Envision, die 103 Punkte auf dem Konto haben. "Wir wollen den Titel holen, das ist ganz klar", sagt Modlinger. "Wir wollen bis zum Schluss um die Meisterschaft kämpfen und dazu in der Lage sein."

"Ich hoffe, dass Antonio noch weiter nach vorne kommt und dass Pascal auch viele Punkte sammelt und um den Sieg mitfährt. Dann schauen wir mal."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.