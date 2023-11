ProSieben überträgt die Formel E 2024 nicht mehr im TV

Hiobsbotschaft für alle Formel-E-Fans in Deutschland: Der Fernsehsender ProSieben wird die Rennen der Elektrorennserie 2024 nicht mehr im Fernsehen übertragen. Das bestätigte ein Sprecher des Senders gegenüber e-formel.de. Neun Wochen vor dem Saisonstart am 13. Januar in Mexiko-Stadt ist damit unklar, ob und in welcher Form die Formel E im kommenden Jahr in Deutschland zu sehen sein wird.

ProSieben hatte die Formel E seit 2022 übertragen, nachdem sie zuvor beim Schwestersender Sat.1 zu sehen war. Die Reichweite der Übertragungen war jedoch rückläufig, sodass sich der Sender nun zurückzieht.

"Die Formel E hatte in den letzten drei Jahren eine gute TV-Heimat mit einem treuen Stammpublikum bei uns", erklärt Sendersprecher Christoph Körfer gegenüber e-Formel.de. "Aus der großen Motorsport-Gemeinde haben wir viele positive Reaktionen zu unseren Übertragungen bekommen. Das Zuschauerinteresse an der Formel E hat sich aber leider nicht wie erwartet entwickelt."

Während bei Sat.1 in der Saison 2021 noch durchschnittlich über eine Million Gesamtzuschauer die Rennen der Formel E verfolgten, waren es bei ProSieben in der Saison 2023 nur noch knapp über 700.000.

ProSieben übertrug in den vergangenen beiden Jahren alle Rennen live im Fernsehen. Das Qualifying konnte im Livestream auf dem Portal ran.de verfolgt werden. Die Freien Trainings wurden mit englischem Kommentar auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Formel E gezeigt.

Für die Formel E ist es der zweite Rückschlag auf dem TV-Markt innerhalb kurzer Zeit, nachdem sich zuvor auch der britische Sender Channel 4 aus der Übertragung der Elektrorennserie zurückgezogen hatte.

2024 ist die zehnte Saison der Formel E. Zwischen Januar und Juli stehen 16 Rennen auf zwölf Rennstrecken auf dem Kalender. In Deutschland gastiert die Formel E am 11. und 12. Mai mit zwei Rennen auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof.

