Sam Bird verpasst nach Handbruch Formel-E-Saisonfinale in Seoul

Jaguar-Pilot Sam Bird kann nicht am Saisonfinale der Formel-E-WM 2022 in Seoul (12. bis 14. August) teilnehmen und wird durch Reservefahrer Norman Nato ersetzt. Das gab der britische Rennstall am Freitag bekannt.

Bird hatte sich am vergangenen Sonntag beim zweiten Rennen der Formel E in London bei einer Kollision in Runde 1 die linke Hand gebrochen. Trotz der Verletzung war Bird das Rennen zu Ende gefahren und hatte als Achter sogar WM-Punkte gewonnen.

Eine Röntgenuntersuchung ergabe im Anschluss die Diagnose eines verschobenen Mittelhandbruchs, der operiert werden musste, womit Bird für die Rennen in Südkorea aus ärztlicher Sicht keine Startfreigabe erhält.

"Ich bin am Boden zerstört, dass ich bei den letzten beiden Rennen der Saison in Seoul nicht dabei sein kann, zumal es mein 100. Rennen in der Formel E gewesen wäre", sagt Bird. "Ich muss mich in den nächsten Wochen von der Operation an meiner linken Hand erholen, damit ich für die Tests und die neunte Saison voll fit bin. Ich habe Vertrauen in Norman, er ist ein Rennsieger und ich bin mir sicher, dass er einige tolle Punkte für Jaguar mit nach Hause bringen wird."

Ersatzfahrer Nato war in der vergangenen Saison Stammfahrer von Venturi in der Formel E. Mit Gesamtrang 18 in der Meisterschaft überzeugte der heute 30-jährige Franzose zwar nicht, allerdings gelang ihm beim letzten Rennen der Saison 2021 in Berlin sein erster Sieg in der Formel E.

"Zunächst einmal möchte ich Sam eine schnelle Genesung wünschen. Als Reservefahrer war ich in dieser Saison bei allen Aktivitäten des Teams dabei", sagt Nato. "Obwohl ich seit über einem Jahr kein Formel-E-Auto mehr gefahren bin, werde ich am kommenden Wochenende im Jaguar I-TYPE 5 um so viele Punkte wie möglich kämpfen. Ich möchte das Beste aus dieser Chance machen."

Der zweite Jaguar-Fahrer Mitch Evans hat beim Double-Header in Seoul noch Chancen auf den Gewinn des Weltmeitster-Titels, muss dabei aber einen Rückstand von 36 Punkten auf Mercedes-Fahrer Stoffel Vandoorne aufholen.

