Teamchef erklärt: So steigt Opel als Werksteam in die Formel E ein

Opel nutzt den Einstieg in die Formel E als klares Technik und Markenstatement. Für die Gen4 Ära steigt der Hersteller als offizielles Werksteam ein, die Lizenz hat Opel direkt von der Serie erworben. Der Konzern Stellantis bleibt im Hintergrund, er stellt vor allem Technik und Entwicklungsressourcen. Sportlich soll Opel aber ganz eigen auftreten.

Teamchef Jörg Schrott spricht von einem Prozess, der sich über rund zwei Jahre hingezogen hat. Für Opel sei jetzt der perfekte Zeitpunkt, weil mit der Gen4 ein neuer Zyklus beginnt. Die neue Fahrzeuggeneration soll deutlich mehr Leistung, höhere Kurvengeschwindigkeiten und eine aggressivere Aero Map bringen.

Alle Hersteller starten technisch bei null, das senkt die Einstiegshürde. Schrott betont, dass der Einstieg exakt zur Elektrostrategie der Marke passt. Opel will die volle Elektrifizierung mit dem Label GSe im Motorsport sichtbar machen.

Opel hat entschieden!

Die Formel E dient als Schaufenster für künftige Performance Modelle. Laut Schrott entsteht so eine direkte Verbindung zwischen Rennstrecke und Straße, etwa bei Software, Energiemanagement und Effizienz.

Bemerkenswert ist, dass Opel die Formel E Lizenz eigenständig erworben hat. Nicht Stellantis ist Vertragspartner der Serie, sondern die Marke selbst. Schrott sagt klar, die Entscheidung sei in Rüsselsheim getroffen worden. Der Einstieg ist zunächst auf vier Jahre angelegt. Es geht um ein langfristiges Engagement auf Werksebene, nicht um ein PR Projekt für zwei Saisons.

Opel tritt als erstes reines Werksteam innerhalb von Stellantis an, nach dem DS und Citroen bislang als Partnerschaften mit Rennteams fuhren.. Schrott macht deutlich, dass es keine Partnerstruktur geben wird.

Fahrerwahl, Teamaufbau, Inbetriebnahme, Rennstrategie und Simulation liegen in der Verantwortung von Opel Motorsport. Kurze Entscheidungswege sollen helfen, auf der Strecke schnell zu reagieren und Set-ups flexibel anzupassen.

Konzerntechnik im Fokus

Technisch profitiert Opel dennoch von der bestehenden Struktur bei Stellantis. Die Gen4 Entwicklung und die ersten Tests werden konzernweit koordiniert. Immerhin ist Citroen nach wie vor in der Formel E vertreten und auch die DS-Technik steht zur Verfügung.

Schon jetzt allerdings arbeiten Opel Ingenieure im Entwicklungsverbund mit. Wenn die Rennsaison beginnt, will Opel aber eigene Software Mappings, eigene Energie Strategien und ein eigenständiges Operations Team an der Boxenmauer einsetzen.

Die Teamstruktur soll anfangs pragmatisch wachsen. Zentrale Basis wird zunächst das bekannte Stellantis Zentrum in Satory, dort stehen Prüfstände, Simulatoren und Infrastrukturen bereit. Parallel bleibt Opel Motorsport in Rüsselsheim ein wichtiger Baustein.

Selbstbewusste Ziele

Von dort aus sollen mittelfristig Tests, Rennvorbereitung und Datenauswertung koordiniert werden. Details will Schrott in einigen Monaten nachreichen. Sportlich formuliert Opel die Ziele selbstbewusst. Schrott verweist zwar auf das hohe Niveau eines FIA Weltmeisterschaftskalenders mit etablierten Werken. Trotzdem sei klar, dass Opel nicht nur mitrollen will.

Schon in der ersten Saison soll die Performance sichtbar sein, im Idealfall mit regelmäßigen Top-Ten-Resultaten und einer Lernkurve über die Stints. Über den Saisonverlauf sollen Podestplätze realistisch werden.

Schrott spricht offen davon, im Optimalfall bereits im Debütjahr um Siege kämpfen zu können. Grundlage soll eine starke Qualifying Pace sein, dazu eine saubere Racecraft im Energiemanagement. Der Fokus liegt auf Konstanz, effizienter Rekuperation und sauber getroffenen Attack Mode Fenstern auf engen Stadtkursen.

Viele Fahrer sind interessiert

Wer wird wohl in der nächsten Saison den Opel-Helm tragen? Foto: Opel

Bei der Fahrerpaarung liegt der Plan klar auf einem Mix aus Erfahrung und Tempo. Opel führt intensive Gespräche mit Fahrern, die bereits internationale Topreferenzen mitbringen. Laut Schrott haben sich viele Piloten gemeldet, die Kombination aus deutschem Werksteam, Stellantis Technik und Gen4 Paket reizt die Szene. Namen nennt er noch nicht, die Gespräche laufen.

Das Ziel ist ein Line up mit einem erfahrenen Formel E Spezialisten und einem schnellen jungen Fahrer. Der Junior soll idealerweise bereits Siege in Formelserien wie Formel 2 oder Formel 3 eingefahren haben. Opel sucht keine Paydriver, sondern Fahrer, die im Qualifying die Apex auf den Punkt treffen und im Rennen Energie und Reifen penibel managen können.

Der nächste offizielle Schritt ist bereits fix terminiert. Beim Formel E Event in Le Castellet will Opel das Projekt erstmals komplett vorstellen. Dort soll die Gen4 Opel Formel E mit finalem Design zu sehen sein. Gleichzeitig will das Team die neue Struktur, Schlüsselpersonen aus der Technik und, wenn möglich, auch das Fahrerduo präsentieren.