Trauer um Citroen-Teamchef: Cyril Blais verstirbt im Alter von nur 43 Jahren

Große Trauer in der Formel E: Citroen-Teamchef Cyril Blais ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Der Tod des Franzosen wurde am Montag sowohl von der Formel E als auch von Citroen bestätigt. Aus Respekt vor der Privatsphäre und den Wünschen der Familie wurden keine Details zur Todesursache bekanntgegeben.

"Wir sind untröstlich über den Verlust unseres Kollegen und Freundes Cyril, und unsere aufrichtigen Gedanken und unser Beileid gelten seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die ihn kannten", sagt Formel-E-Chef Jeff Dodds. "Cyrils Tod ist ein verheerender Verlust für seine Familie, für MSG, Citroen Racing und die ganze Formel-E-Gemeinschaft."

"Wir haben einen außergewöhnlichen Kollegen verloren und jemanden, den viele von uns stolz einen Freund nennen durften." Blais war Teamchef bei Citroen in der Formel E, nachdem er vor der achten Saison ursprünglich als Renningenieur von Lucas di Grassi zu Rennstall, der damals allerdings noch Venturi hieß, gestoßen war.

Blais als Renningenieur von Maximilian Günther

Als das Team anschließend zu Maserati wurde, arbeitete Blais insgesamt zwei Jahre lang als Renningenieur von Maximilian Günther. Vor der zehnten Saison wurde der Franzose zunächst zum Chefingenieur befördert und übernahm kurz darauf die Rolle des stellvertretenden Teamchefs.

Cyril Blais war Renningenieur des Deutschen Maximilian Günther Foto: Simon Galloway/LAT Images

Wenig später wurde er zum Teamchef ernannt - eine Position, die er auch nach dem Wechsel von Maserati zu Citroen behielt. "Wir sind alle so traurig, Cyril zu verlieren", sagt Beth Paretta, Managing Director beim Formel-E-Team von Citroen. "Viele im Team kannten ihn und haben mehrere Jahre mit ihm zusammengearbeitet."

"Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen im gesamten Fahrerlager." Schon am kommenden Wochenende finden in Tokio die nächsten beiden Rennen der Formel-E-Weltmeisterschaft statt. Citroen hat bereits entschieden, trotz der tragischen Ereignisse wie geplant an der Veranstaltung teilzunehmen.

"Cyril hat so sehr an dieses Team geglaubt", ergänzt Paretta. "Und wir werden den Wunsch seiner Familie respektieren, ihn auf die bestmögliche Weise zu ehren: indem wir in seinem Andenken weiter Rennen fahren, mit genau der Hingabe und Leidenschaft, die er uns allen vermittelt hat."

Cyril Blais mit erfolgreicher Karriere im Motorsport

Blais begann seine Motorsport-Karriere 2007 als Renningenieur beim Manor-Team in der Formel 3. Zur Saison 2012 wechselte der Franzose zu Arden, wo er als leitender Ingenieur unter anderem die Programme in der GP3 sowie der Formel Renault 3.5 verantwortete.

2019 zog es Blais in die Formel E. Dort arbeitete er zunächst als Renningenieur für Mahindra und etablierte sich schnell als einer der renommiertesten Ingenieure im Fahrerlager. Für seine Leistungen wurde der Franzose sogar als "Engineer of the Year" der Formel E ausgezeichnet.

"Er widmete sich unserem Sport und verdiente sich den Respekt und die Bewunderung von Kollegen, Konkurrenten und Freunden im gesamten Fahrerlager", sagt FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem. "Seine Leidenschaft, seine Entschlossenheit und sein Glaube an sein Team waren in allem, was er tat, offensichtlich."

"Über seine Erfolge auf der Rennstrecke hinaus wird Cyril für die Integrität in Erinnerung bleiben, die er in unseren Sport eingebracht hat. Er hat bei jedem, der mit ihm zusammenarbeitete, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, und seine Abwesenheit wird tief zu spüren sein." Cyril Blais wurde nur 43 Jahre alt.