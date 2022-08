Tweet im Piastri-Stil: Daniel Abt dementiert Pläne für Formel-E-Comeback

Audio-Player laden

Kein Formel-E-Comeback von Daniel Abt! Der zweimalige Rennsieger hat am Mittwoch erklärt, dass er 2023 nicht als Fahrer des Rennstall der Familie in die Elektro-Rennserie zurückkehren wird. Entsprechende Spekulationen waren in der vergangenen Woche in Folge einer Pressemitteilung von Abt aufgekommen.

Am 29. Juli hatte Abt Mahindra als Antriebspartner für die Rückkehr in die Formel E bestätigt. Mit der entsprechenden Pressemitteilung wurde ein Foto einer Fahrzeugnase eines Gen3-Autos versendet, welches die Startnummer 66 trug. Mit dieser Startnummer war Daniel Abt von 2014 bis 2020 in der Formel E gefahren.

Am Mittwoch schrieb der 29-Jährige nun bei Twitter: "Ich verstehe, dass Abt Motorsport ohne meine Zustimmung Ende letzter Woche eine Pressemitteilung herausgegeben hat, die meine Nummer auf ihrem Auto zeigt. Das ist falsch und ich habe ihnen nicht erlaubt, meine Nummer für 2023 zu verwenden. Ich werde nächste Saison nicht für Abt in der Formel E fahren."

Was auf den ersten Blick wie eine überraschend schroffe Wendung gegen den Rennstall der Familie wirkt, hat allerdings eine amüsante Note. Denn fast wortgleich hatte Nachwuchspilot Oscar Piastri am Dienstag auf eine Mitteilung des Formel-1-Teams Alpine regiert, in der die Verpflichtung des Australiers als Stammfahrer für die Saison 2023 verkündet worden war.

Daniel Abt hatte seine Rennfahrerkarriere 2020 bis auf Weiteres für beendet erklärt. Vorausgegangen war eine Kontroverse rund um ein E-Sport-Rennen der Formel E, bei dem Abt heimlich das Lenkrad an einen Sim-Racer übergeben hatte. Den Vorfall hatte Audi zum Anlass genommen, den damaligen Werksfahrer zu entlassen. Aktuel ist Abt unter anderem als Experte und Co-Kommentator bei den TV-Übertragungen der Formel E auf ProSieben aktiv.

Mit Bildmaterial von ABT Sportsline.