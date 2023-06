"Übernehme volle Verantwortung": Bird nach Jaguar-Kollision reumütig

Deja vu in Asien: Zum zweiten Mal nach Hyderabad kollidierten im Samstagsrennen des Jakarta E-Prix die beiden Jaguar-Piloten Mitch Evans und Sam Bird. Bird leistet nach dem Unfall Abbitte.

"Ich übernehme die volle Verantwortung für den heutigen Vorfall und möchte mich beim Team für den Fehler entschuldigen", sagt der 36-Jährige.

"Ich habe einen Fehler gemacht", fügte er gegenüber 'Motorsport.com Global' hinzu. Auf die Frage, was an der Kollision diesmal anders war als in Hyderabad, antwortet er: "Eine war in Indien, die andere in Indonesien."

Jaguar-Teamchef James Barclay erklärt, dass das Team den Vorfall zwischen seinen beiden Fahrern in Jakarta intern aufarbeiten werde.

"Es war kein ideales Ende des Rennens", betont er. "Wir werden das intern klären. Positiv ist, dass die Pace des Autos gut ist, um uns in die Punkte zu bringen. Leider haben wir heute ein paar Punkte liegen lassen."

Evans und Bird lagen in Indonesien drei Runden vor Schluss auf den Plätzen acht und neun, bis sich Bird in Kurve 1 verbremste und dem Neuseeländer ins Heck krachte.

Die Berührung zwischen den Jaguars war zwar harmlos, reichte aber aus, um Evans in einen Dreher und in die Bande zu befördern, was den 28-Jährigen sofort aus dem Rennen warf. Seine Chancen auf den WM-Titel sind damit stark gesunken. Er hat nun 34 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Nick Cassidy und liegt auf Rang fünf.

"Ich hatte bereits ein schwieriges Rennen und kämpfte sehr mit der Pace. Das Auto war sehr schwer zu fahren", sagte der Neuseeländer. "Der Unfall war natürlich unglücklich. Es ist leider schon das zweite Mal in diesem Jahr, das tut weh. Wir haben einige Punkte verloren, das ist nicht gut. Aber das Wichtigste ist, dass wir die Autos für morgen schneller machen."

Bird überstand die Kollision und war auf Punktekurs für Jaguar, bis er nach einer weiteren Kollision mit Rene Rast als 21. und Letzter ins Ziel kam.

Laut Barclay haben die beiden Fahrer bereits miteinander gesprochen: "Das haben sie. Wir haben das sofort gemacht. Wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen. Es hat keinen Sinn, zurückzuschauen. Aber wir müssen sicherstellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert."

In der Teamwertung liegt Jaguar nach der Nullrunde weiterhin auf Rang drei, hat aber nun 42 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Porsche.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.