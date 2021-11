"Unplugged": Formel E bekommt ihr eigenes "Drive to Survive"

"Drive to Survive" bekommt seitens der Formel E Konkurrenz: "Unplugged". Die 15 Episoden handeln von der Formel-E-Saison 2021 und werden auf den Serien-Socia-Media-Seiten - YouTube und Facebook - zu sehen sein. Anders als bei Netflix und der Formel 1 ist es eine interne Produktion seitens der elektrischen Formelmeisterschaft.

Die Premiere der Serie findet am 22. November statt und wird kostenlos auf den Plattformen abrufbar sein. Aurora Media Worldwide, der Live-Partner der Weltmeisterschaft, hat die interne Produktion übernommen und die Folgen in den Kasten gebracht. Die neue Sendung wird die beendete Saison 2021 thematisieren und die Teams sowie Fahrer in den Fokus rücken.

Wie bei "Drive to Survive" wurden die Protagonisten interviewt und zu den Schlüsselszenen der Saison befragt. Eine Kameracrew hat die Szenen in den Garagen gedreht, um möglichst viele Blicke hinter die Kulissen zu gewähren. Journalisten aus dem Fahrerlager werden die Serie mit ihren Geschichten und Analysen aufwerten. Neben den Rennszenen werden unveröffentlichte Eindrücke sowie Funksprüche zu sehen und hören sein.

Dazu gehören das Batteriedebakel in Valencia und der Boxenstopp von Lucas di Grassi in London. Früher hat die Formel E mit dem Magazin "Street Racers" bereits Einblicke Hinter die Kulissen der Serie und in ihr Engagement für die Umwelt gewährt.

