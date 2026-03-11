Warum das Tempelhofer Feld für die Formel E plötzlich unersetzlich ist

Die Formel E ohne Berlin? Nahezu undenkbar. Seit der Geburtsstunde der Elektro-Meisterschaft ist die deutsche Hauptstadt ein fester Ankerpunkt im Rennkalender. Und wie Alberto Longo, Mitbegründer und Chief Championship Officer der Serie, nun bestätigt hat, wird das "Wohnzimmer" der Formel E auf dem Tempelhofer Feld auch in den kommenden Jahren das Epizentrum des elektrischen Motorsports in Deutschland bleiben.

Während andere Traditionsstrecken im Zuge der technischen Weiterentwicklung der Fahrzeuge zittern müssen, herrscht an der Spree Planungssicherheit. Longo räumte gegenüber e-Formel.de mit Spekulationen über einen möglichen Location-Wechsel auf und stellte klar, dass Berlin-Tempelhof für mehrere weitere Saisons gesetzt ist.

Der Clou hinter der Beständigkeit ist die einzigartige Beschaffenheit des ehemaligen Flughafengeländes. Während der Wechsel auf die vierte Fahrzeuggeneration (Gen4) - mit größeren und deutlich schnelleren Boliden - Kurse wie das ExCeL-Messezentrum in London vor existenzielle Probleme stellt, spielt Tempelhof seine größte Trumpfkarte aus: die totale Flexibilität.

"Die Vielseitigkeit des Veranstaltungsortes ist für uns sehr hilfreich, da die Leistung des Autos keine Rolle spielt", erklärt Longo. Die enorme Weite des Beton-Areals erlaubt es den Streckenplanern, das Layout fast nach Belieben zu skalieren. "Es spielt keine Rolle, wie groß das Auto wird. Wir können uns anpassen, weil wir das Layout der Strecke sofort ändern können. Ein breites Stück Asphalt, auf dem wir im Grunde jedes beliebige Streckenlayout realisieren können."

Formel E in Berlin: Der Austragungsort ist gesetzt Foto: DPPI

Neben der technischen Komponente punktet Berlin durch seine logistischen Vorteile. Die zentrale Lage und die perfekte Anbindung an den ÖPNV machen das Rennen zu einem Paradebeispiel für das von Longo forcierte "Hybrid-Modell".

Dabei handelt es sich um eine Symbiose aus Stadtrennen und permanenter Infrastruktur: "Wir gehen mehr in Richtung Hybrid - Rennen in der Innenstadt, aber an einem privaten Veranstaltungsort, den wir letztendlich sogar erweitern können", so der Spanier.

Zwar hielt sich Longo bezüglich der exakten Vertragslaufzeit bedeckt, doch die Botschaft ist eindeutig: Die Gerüchteküche um einen Abschied vom Tempelhofer Feld ist vorerst kaltgestellt. Mit Blick auf die kommenden Jahre und die Evolution der Rennwagen steht einer Fortsetzung der Berliner Erfolgsgeschichte nichts im Wege. Ein Gastspiel in der kommenden Saison gilt damit als absolut sicher.