Wehrlein ist Formel-E-Weltmeister: "Nie aufgehört, daran zu glauben"

Vom Jäger zum Weltmeister: In einem dramatischen Finalrennen im Londoner ExCeL sicherte sich Porsche-Pilot Pascal Wehrlein am Sonntag den Titel in der Formel E 2024. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit den beiden Jaguar-Piloten Mitch Evans und Nick Cassidy reichte dem Deutschen im 16. und letzten Saisonrennen ein zweiter Platz, um Weltmeister zu werden.

Dabei war Wehrlein vor dem Rennwochenende in der britischen Hauptstadt noch in der Rolle des Jägers. Mit zwölf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Cassidy war Wehrlein nach London gereist. Aber auch mit dem Glauben, diesen Rückstand beim finalen Double-Header der Saison 2024 noch aufholen zu können.

"Es hat nach Portland angefangen, als ich mir gesagt habe: Wir haben eine Chance, das zu gewinnen. Die Chancen stehen nicht gut für uns, aber ich habe immer daran geglaubt", sagt Wehrlein. Mit einem Sieg im Samstagsrennen legte Wehrlein den Grundstein für den späteren Titelgewinn. Mit drei Punkten Vorsprung auf Evans und einem weiteren auf Cassidy ging der Deutsche in das letzte Rennen der Saison.

Doch dort hatten zunächst seine Rivalen aus dem Jaguar-Team die Nase vorn. Cassidy startete von der Poleposition, erlitt im Rennen jedoch einen Reifenschaden und schied schließlich nach einer Berührung mit Wehrleins Teamkollegen Antonio Felix da Costa aus.

Dennoch lag Evans weiterhin vor Wehrlein und damit auf Titelkurs. Letztlich entschied ein Fehler des Neuseeländers den Titelkampf. Evans verpasste die zweite Aktivierung des Attack-Mode und Wehrlein zog an seinem Rivalen vorbei. Im Ziel reichte ihm ein zweiter Platz hinter Rennsieger Oliver Rowland (Nissan) zum Titelgewinn.

"Als ich hierher kam, habe ich gesagt, dass ich beide Rennen gewinnen will, und das haben wir fast geschafft", sagt Wehrlein. "Heute war es wieder sehr intensiv, weil wir in den ersten Runden beide Jaguars vor uns hatten."

"Wir haben dieses Wochenende perfekt durchgezogen, ich freue mich für das Team", so Wehrlein weiter. "Ich freue mich mehr für das Team als für mich selbst, weil ich weiß, wie viel es bedeutet, wie viel Arbeit sie hineingesteckt haben. Ich habe nie aufgehört, daran zu glauben, bis ich die Ziellinie überquert habe."

Für Wehrlein ist der Titelgewinn in seiner sechsten Saison in der Formel E die zweite große Meisterschaft nach dem DTM-Titel 2015. Gekrönt wurde das Saisonfinale für Porsche mit dem Gewinn der Herstellermeisterschaft.

"Wir haben alle auf einem sehr hohen Niveau gearbeitet", lobt Wehrlein die Anstrengungen seines Teams. "Manchmal läuft es so, wie man es sich wünscht, manchmal nicht. Ich denke, dieses Wochenende hat uns in die Karten gespielt."