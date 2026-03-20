Zurück im internationalen Motorsport: Opel steigt in die Formel E ein!

Opel ist zurück im internationalen Motorsport: Die Marke mit dem Blitz wird ab der Saison 2026/27 als Hersteller in der Formel E an den Start gehen. Das wurde am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz im spanischen Jarama offiziell bekannt gegeben. Damit kommt es innerhalb des Stellantis-Konzerns zu einer Stabübergabe, nachdem am Donnerstag die Marke DS ihren Rückzug aus der Formel E verkündet hatte.

Unter dem Namen "Opel GSE Formula E Team" wird die Marke mit einem Werksteam in der Gen4-Ära der Formel E künftig neben Porsche die deutschen Fahnen hochhalten. "Die Teilnahme an der Formel E markiert einen neuen Meilenstein für Opel auf dem Weg in eine elektrische Zukunft", sagt Opel-CEO Florian Huettl. "Der Start von Gen4-Rennwagen in der Formel E ab der kommenden Saison ist für uns genau der richtige Zeitpunkt, um in diesen spannenden vollelektrischen Rennzirkus einzusteigen."

"Wir freuen uns sehr, Opel als neues Werksteam in der Formel E willkommen zu heißen", begrüßt Formel-E-CEO Jeff Dodds die Neueinsteiger. "Als starke deutsche Marke mit herausragender technischer Kompetenz und einem frischen, mutigen Image bringt Opel eine lange, ereignisreiche Motorsport-Geschichte und zugleich neue Dynamik in das Wettbewerbsfeld ein. Das Engagement von Opel zeigt zudem, welche Bedeutung die Formel E für globale Automobilhersteller beim Übergang zur Elektromobilität hat."

Opel blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte im Motorsport zurück, deren Grundstein in den 1980er-Jahren in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gelegt wurde. Unvergessen bleibt die Saison 1982, als Walter Röhrl im Opel Ascona 400 gegen die aufkommende Allrad-Revolution von Audi antrat und seinen zweiten Weltmeistertitel gewann - bis heute als letzter Fahrer in einem Fahrzeug mit Hinterradantrieb.

DTM-Ruhm und das "Husarenstück" am Nürburgring

In den 1990er-Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Rundstrecke. Mit dem technologisch hochgerüsteten Calibra V6 stürmte Opel in die DTM/ITC. 1996 krönte Manuel Reuter diese Ära mit dem Gesamtsieg in der ITC und schlug dabei die versammelte Konkurrenz von Mercedes und Alfa Romeo.

Doch das vielleicht emotionalste Kapitel schrieb Opel im Jahr 2003: Während es in der modernen DTM für das Astra V8 Coupe sportlich schwierig lief, wagte das Team um Sportchef Volker Strycek den Einsatz beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. 2003 holten Manuel Reuter, Timo Scheider, Marcel Tiemann und Strycek selbst den Gesamtsieg in der "Grünen Hölle".

Der Corsa-e Rally war das erste elektrische Rennfahrzeug von Opel Foto: Opel Motorsport

Nach dem DTM-Ausstieg im Jahr 2005 wurde es ruhiger um das Werksprogramm, doch die Markenidentität blieb durch Breitensportprojekte wie den Opel-Rallye-Cup lebendig. Hier machten zahlreiche Talente, die später Erfolge feierten, ihre ersten Schritte im Rallyesport. Auf der Nürburgring-Nordschleife wurde der betagte Opel Manta mit dem charakteristischen Fuchsschwanz zu einem großen Publikumsliebling.

Konsequent setzte Opel bereits früh auf Elektrifizierung: Mit dem Opel e-Rally Cup und dem Corsa-e Rally riefen die Rüsselsheimer 2021 den weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokal ins Leben. Diese Pionierarbeit im E-Motorsport findet nun 2026 ihren vorläufigen Höhepunkt mit dem Einstieg in die Formel E.

"Was vor fünf Jahren mit der Gründung des ersten vollelektrischen Rallye-Markenpokals begann, erreicht nun mit der Teilnahme an der FIA-Weltmeisterschaft seinen Höhepunkt", sagt Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott, der auch als Teamchef des Formel-E-Werksteams fungieren wird.

Zusammen mit seinem Team aus aus Fahrzeug-, Entwicklungs- und Strategieingenieuren sowie dem operativen Management bereitet Schott nun den Aufbau des Rennstalls und den Einstieg in die neue Ära der Formel E vor. Dabei kann Opel auf die umfangreiche Formel-E-Erfahrung im Stellantis-Konzern zurückgreifen, der aktuell neben DS auch mit der Marke Citroen in der Elektro-Rennserie aktiv ist.