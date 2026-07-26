Zweites Rennen Tokio-E-Prix: DS-Penske hatte Schlüssel zum Erfolg in Händen

Es gibt Tage, an denen die Dinge nicht so laufen, wie man es sich erhofft hat, und an denen tapfere Fahrer nicht belohnt werden. Zwar schien im Sonntagsrennen des E-Prix von Tokio der Formel E 2025/26 ein Podiumsplatz - oder sogar ein Sieg - für den jungen Taylor Barnard von DS-Penske in greifbarer Nähe, doch weder das Wetter noch der Rennverlauf sprachen für ihn. Hier sind die Fakten.

Wie so oft in dieser Woche in Tokio schien morgens die Sonne, doch am frühen Nachmittag zog der Himmel auf. Der Sonntag bildete da keine Ausnahme, denn ein Gewitter verdunkelte den Himmel. Der heftige Regen, der auf den Stadtkurs von Tokio niederprasselte, führte dazu, dass alle Teilnehmer an einen sichereren Ort als die Boxen verlegt werden mussten, und hatte zudem die Absage des dritten Freien Trainings des Wochenendes zur Folge.

Erst im Qualifying - auf einer Strecke, die sich in etwas besserem Zustand befand, aber immer noch nasse Stellen aufwies - waren die beiden DS-Penske-Boliden in Aktion zu sehen. In der ersten der beiden Gruppen wirkte Taylor Barnard souverän.

Nach einer sehr soliden letzten Runde belegte er in dieser Session den dritten Platz, nur sieben Tausendstelsekunden hinter dem Jaguar von Mitch Evans. In Gruppe B war Maximilian Günther seinerseits dabei. Seine beste Runde wurde jedoch wegen Überschreitung der Tracklimits aberkannt - bei einer "Time-Attack"-Session immer ein heikler Balanceakt.

Barnard traf im Viertelfinale des Qualifyings auf Mitch Evans. Das Duell versprach Spannung pur, Barnard holte das Letzte aus seinem DS E-Tense FE25 heraus. Ohne einen einzigen Fehler auf der langsam abtrocknenden Strecke zu machen, schlug er seinen Gegner um mehr als eine halbe Sekunde. Im Halbfinale traf er auf einen weiteren Jaguar, gefahren von Antonio Felix Da Costa. Diesmal gelang es Barnard jedoch nicht, einen leichten Rückstand aus Sektor 1 aufzuholen, und er holte den vierten Startplatz.

Ein Rennen voller Drama

Eine gute Startposition in ein starkes Ergebnis umzuwandeln, ist genau das, was Taylor Barnard auszeichnet. Für Maximilian Günther, der von Platz 14 ins Rennen ging, kann gutes Energiemanagement ebenfalls den Ausschlag geben, während beide Autos des französisch-amerikanischen Teams das ganze Wochenende über ein gutes Tempo gezeigt hatten.

Diesmal ging das Rennen über 33 Runden statt wie am Samstag über 36, und den Fahrern standen acht Minuten Attack-Mode zur Verfügung. Der Pit-Boost - am Samstag noch obligatorisch gewesen war - stand jedoch nicht auf dem Programm. Dies zwang die Teams dazu, ihre Strategie komplett zu überdenken, zumal der Regen erneut einen Strich durch die Rechnung machen würde.

Maximilian Günther (DS-Penske) Foto: DPPI

Beim Start beschloss die Rennleitung, eine Runde hinter dem Safety-Car zu fahren. Alles verlief normal. Als die Ampeln erloschen, herrschte Vorsicht und alle behalten ihre Positionen bei. Satellitendaten sagten für etwa 20:15 Uhr einen Rückgang der Niederschlagsmenge voraus, und alle warten auf den besten Moment, um den ersten ihrer beiden Attack-Modes zu aktivieren.

Die DS-Penske-Piloten warteten ab. In Reihen der Spitzengruppe ging Barnard in Sachen Energiemanagement mit gutem Beispiel voran und setzte sich an dritter Stelle fest. Die Energieanzeigen zeigten bei ihm 72 Prozent an, verglichen mit 68 Prozent und 69 Prozent bei den beiden Führenden. Der junge Brite fühlte sich am Steuer seines DS E-Tense FE25 wohl.

Doch Pepe Marti (Cupra-Kiro) kam von der Strecke ab, wodurch das Rennen für einige Augenblicke unter "Full-Course-Yellow" lief, während das Fahrzeug geborgen wurde. Als das Rennen wieder aufgenommen wurde, waren wir bereits auf halber Distanz, und die Strecke trocknete noch ab. Genau zu diesem Zeitpunkt gelang es Barnard, einen Attack-Mode zu aktivieren, ohne dabei Positionen zu verlieren.

Es war ein kluger Schachzug, den er nutzte, nachdem er einen Rückstand von fast drei Sekunden auf Edoardo Mortara aufgeholt hatte. Zuerst überholte er den Mahindra-Fahrer, und dann, in einem sehr gelungenen Manöver, Jaguar-Pilot Da Costa und übernahm damit die Führung.

Es waren noch 13 Runden zu fahren - 234 Kurven und fast ebenso viele Möglichkeiten, angegriffen zu werden. Den Top 3 standen noch vier Minuten im Angriffsmodus zur Verfügung, und alles war noch möglich, doch Barnard hatte weiterhin einen Vorteil von zwei Prozent bezüglich der Batterieladung.

Der Sieg in Sicht

Mit zwei Sekunden Vorsprung behielt Barnard den Rückspiegel im Auge und beobachtete seine Verfolger. In der DS-Penske-Box stieg der Druck, da sich ein möglicher Sieg abzeichnete. Noch nie war der junge Brite seinem ersten Formel-E-Sieg so nahe gekommen. Doch gerade als Da Costa und Mortara etwas vom Gas gehen mussten, um Energie zu sparen, tauchte Oliver Rowland (Nissan) wie aus dem Nichts auf und schob sich in die Spitzengruppe vor.

Sofort schritt Barnard zur Tat und aktivierte seinen Attack-Mode, um die Führung zurückzuerobern. Doch die Energievorräte glichen sich allmählich an, Überholmanöver wurden häufiger, und die unterschiedlichen Energiestrategien brachten die etablierte Reihenfolge durcheinander.

Taylor Barnard kam letztlich auf P9 ins Ziel, direkt vor Teamkollege Günther Foto: DPPI

Es ist ein verrücktes Rennen, und zwei Runden vor Schluss veranlasste eine Kollision mehrerer Autos die Rennleitung, die rote Flagge zu schwenken. Die noch im Rennen befindlichen Autos kehrten an die Box zurück, um auf das Signal für einen Neustart. Bei diesem fiel Barnard auf den 9. Platz zurück, knapp vor Teamkollege Günther.

Diese Platzierungen blieben bis zur Ziellinie unverändert, wobei Barnards gekonntes Fahrkönnen und die vier Plätze, die Günther gutgemacht hatte, nur bescheidene Anerkennung fanden. Die nächste - und letzte - Station der Formel-E-Saison 2025/26 findet am 15./16. August in London statt.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag wurde mithilfe eines Produktionskostenzuschusses von DS Automobiles ermöglicht. Eine inhaltliche Einflussnahme von DS auf den Beitrag fand nicht statt.