Formula-Winter-Series Aragon 2024: Drei neue Sieger gekrönt

Ein Trio von neuen Siegern in der Formula-Winter-Series (FWS) krönte ein Wochenende mit typisch frenetischer Monoposto-Action im Motorland Aragon. Keanu Al Azhari von MP Motorsport, Thomas Strauven von Rodin Motorsport und James Egozi von Campos Racing holten sich die Siege, während Griffin Peebles an einem für die Titelanwärter schwierigen Wochenende einen knappen Punktevorsprung vor Andres Cardenas herausfuhr.

Rennen 1

Das erste Rennen am Samstagnachmittag begann mit einer Schrecksekunde, als Maciej Gladysz von MP Motorsport auf dem fünften Startplatz stehenblieb. Carrie Schreiner und Ernesto Rivera (beide Campos Racing) krachten mit hoher Geschwindigkeit in das Heck von Gladysz' angeschlagenem Tatuus, aber es war ein Beweis für die Stärke des Formel-4-Chassis, dass alle drei die Szene unverletzt überstanden.

"Als ich am Schleifpunkt war, habe ich die Kupplung zu weit losgelassen und dann versucht, den Knopf am Lenkrad zu drücken, um den Motor neu zu starten, aber ich habe den falschen Knopf gedrückt", erklärte ein zerknirschter Gladysz. "Dann habe ich in die Spiegel geschaut und gehofft, dass mich niemand trifftt, aber das ist leider passiert. Ich bin froh, dass es mir gut geht, aber es tut mir leid für das Team. Ich hätte von P5 auf das Podium fahren können und dieser Fehler hat mich viel gekostet. Das Auto sieht nicht gut aus, es wird schwierig, es bis morgen zu reparieren."

Dank der enormen Anstrengungen des MP-Teams wurde Gladysz in diesem letzten Punkt eines Besseren belehrt. Er ging am Sonntag wieder an den Start. Leider hatte Schreiner nicht so viel Glück. Ein gebrochenes Chassis setzte sie für den Rest des Wochenendes außer Gefecht.

Das Rennen wurde nach der roten Flagge hinter dem Safety-Car neu gestartet, und Gladysz' MP-Teamkollege Al Azhari - der bei seinem FWS-Debüt eine beeindruckende Poleposition geholt hatte - und der ebenfalls aus der ersten Reihe gestartete Serienneuling Jack Beeton übernahmen in der ersten Kurve die Führung.

Probleme gab es allerdings für Co-Tabellenführer Cardenas, der sich in der ersten Kurve drehte und damit die Chance verpasste, Punkte auf seinen Titelrivalen Peebles gutzumachen, der von Startplatz 17 ins Rennen gegangen war. Cárdenas kämpfte sich zurück und kam als 14. ins Ziel, Peebles holte als Zehnter noch einen Punkt.

An der Spitze zeigte Al Azhari eine reife Leistung und holte sich einen schönen Debütsieg. Nach acht Runden hatte er 1,1 Sekunden Vorsprung auf Beeton. Das Rennen wurde durch eine zweite rote Flagge vorzeitig abgebrochen, nachdem sich Nathanael Berreby in Kurve 12 gedreht hatte und mit den Hinterrädern ins Kiesbett gerutscht war.

"Es war ziemlich gut, muss ich sagen", sagte Al Azhari. "Es ist schön, einen Sieg in der Tasche zu haben und das Wochenende gut zu beginnen. Bei den vielen Autos in der Startaufstellung hatte ich mit einem Safety-Car-Restart gerechnet, aber ich bin ruhig geblieben. Die Pace sieht für den Rest des Wochenendes sehr gut aus."

Als Trostpflaster für Campos, die beim Start zwei Autos verloren hatten, verbesserte sich Egozi vom 15. auf den fünften Platz und verdrängte Rene Lammers auf den sechsten Rang. Der Sohn des Le-Mans-Siegers von 1988, Jan Lammers, war von Startplatz acht in sein bisher bestes Formel-4-Rennen gestartet.

Rennen 2

Eine Berührung zwischen Beeton und Al Azhari in der vorletzten Runde in der Haarnadelkurve ermöglichte es Thomas Strauven, die beiden zu überholen. So fuhr der Rodin-Motorsport-Pilot seinen ersten Sieg in einem spannenden Rennen ein, das von nicht weniger als drei Safety-Car-Phasen unterbrochen wurde.

Die erste ereignete sich in der ersten Runde, als Campos-Pilot Finn Harrison nach einer Berührung mit Lammers auf der Geraden in der Haarnadelkurve abflog, während der von der Poleposition gestartete Al Azhari vor Beeton und Cardenas lag. Gladysz startete mit seinem reparierten Auto von der dritten Position, konnte sich aber nicht verbessern, da er erneut nicht sauber wegkam, zurückfiel und schließlich Zehnter wurde.

Als das Rennen in der dritten Runde wieder freigegeben wurde, behielt Al Azhari die Führung, doch Cardenas verpasste erneut die große Chance, sich in der Meisterschaft weiter nach vorne zu schieben. Eine Kollision mit Campos-Pilot Egozi sorgte für den zweiten Einsatz des Safety-Cars.

Diesmal erwischte Beeton in der sechsten Runde den besseren Neustart, übernahm die Führung von Al Azhari und sah an seinem ersten FWS-Wochenendes wie der sichere Sieger aus. Doch schon bald musste das Safety-Car zum dritten Mal ausrücken, als Francisco Macedo in der Haarnadelkurve von der Strecke abkam und mit Fluxa kollidierte, der seinerseits von der Strecke gerutscht war.

Vier Minuten vor Schluss wurde das Rennen wieder freigegeben, und Al Azhari war fest entschlossen, seine verlorene Führung zurückzuerobern. In der Zwischenzeit hatte sich Strauven von Startplatz sechs auf Rang drei vorgearbeitet und hatte beste Sicht auf Al Azhari, der Beeton in der Haarnadelkurve angriff. Die beiden berührten sich, sodass Strauven am Ende beide überholen konnte.

Auf der Zielgeraden kam Al Azhari noch einmal nach vorne, indem er Strauven auf der Innenseite überholte. In der Haarnadelkurve fuhr er dann aber zu weit außen, sodass Strauven die Führung übernehmen konnte, die er mit 0,2 Sekunden Vorsprung ins Ziel brachte.

"Ich habe hart dafür gearbeitet", freute sich der Sieger von Rodin. "Wir haben in Jerez mit einem recht guten Rennwochenende begonnen, dann gab es in Valencia einen Schock. Aber jetzt habe ich mich wirklich durchgesetzt. Ich lag in Führung und sie sagten mir über Funk, dass es die letzte Runde sei. Al Azhari hat mich tatsächlich überholt, aber ich habe zurückgeschlagen und gewonnen. Als Rookie an meinem erst dritten Wochenende ist es wirklich gut, ganz oben auf dem Podium zu stehen."

Beeton wurde nach seinem zweiten Platz in Rennen 1 starker Dritter, Mikel Pedersen kam für XDrive als Vierter ins Ziel. Kabir Anurag von US Racing und Akshay Bohra komplettierten die Top 6, während der Meisterschaftsführende Peebles im Rennen nur einen Platz gutmachte als 14. außerhalb der Punkteränge ins Ziel kam.

Rennen 3

Egozi startete von der Poleposition in das letzte Rennen des Wochenendes, Der neue Red-Bull-Junior führte das gesamte Rennen über und beendete seine FWS-Saison mit einem Erfolg.

Vom Start weg jagte Al Azhari Egozi, geriet aber bald unter Druck von Juan Cota, was dem Führenden etwas Luft verschaffte. Als seine Verfolger in die Bremszone der Haarnadelkurve einbogen, fuhr Cotas DriveX Tatuus auf Al Azharis Auto auf. Unterdessen musste das Safety-Car zum ersten Mal ausrücken, da der gestrandete MP Motorsport-Boliden von Fluxa aus der Anfahrt zur letzten Kurve geborgen werden musste.

Anschließend musste sich Egozi in einem nervenaufreibenden Ein-Runden-Shootout durchsetzen um den Sieg einzufahren. Auch diesmal ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr vor Beeton ins Ziel, der an seinem ersten FWS-Wochenende gleich zwei Podiumsplätze einfuhr. Bohra wurde Dritter vor Pradel und Peebles, der mit einem knappen Punktevorsprung vor Cardenas - Achter des Rennens - in das Saisonfinale am kommenden Wochenende in Barcelona geht.

"Das Rennen von Anfang bis Ende anzuführen, war ein schöner Abschluss des Wochenendes", sagte Egozi. "Ein großes Dankeschön an alle, das war keine One-Man-Show. Bei den Neustarts gab es nicht so viel Druck, es war einfach klar, dass die anderen noch eine Chance bekommen würden und ich wieder mein Ding durchziehen musste. Aber ich habe an die Pace geglaubt, den mir das Team heute zur Verfügung gestellt hat, und Jack konnte mich nicht überholen. Ich bin froh, das Rennen als Sieger beendet zu haben."

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.