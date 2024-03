Formula-Winter-Series Barcelona 2024: Peebles holt sich den Titel

Griffin Peebles hat die Formula-Winter-Series 2024 mit einem Doppelsieg auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am Sonntag in aller Deutlichkeit für sich entschieden. Der Spanier ging mit einem hauchdünnen Vorsprung von fünf Punkten vor dem Peruaner Andres Cardenas in das Wochenende.

Nachdem das Eröffnungsrennen am Samstag wegen starken Regens abgebrochen werden musste, fuhr Peebles von MP am Sonntag in zwei von Safety-Car-Phasen gezeichneten Runden zu seinem ersten Titel. Dabei hatte er 22 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Cardenas.

Rennen 1

Sintflutartige Regenfälle am Samstag führten dazu, dass das erste Rennen nach ein paar Runden hinter dem Safety-Car abgebrochen werden musste, sodass Rennen 2 am sonnigen Sonntagmorgen zu Rennen 1 wurde.

Peebles nutzte seine Poleposition und ging als Führender in die erste Kurve. Doch schon bald kam es zu der unvermeidlichen Kollision in der Mitte des Feldes, bei der Ella Lloyd und Edouard Borgna im Kiesbett von Turn 2 strandeten. Lorenzo Castillo musste im weiteren Verlauf der Runde in Kurve 4 geborgen werden, während Rene Lammers in der nächsten Kurve gerade noch so die Kontrolle über sein Fahrzeug behielt, als das Safety-Car ausrückte.

Das Rennen wurde in der fünften Runde wieder aufgenommen und Peebles führte vor seinem Meisterschaftsrivalen Cardenas und Gianmarco Pradel, der vom siebten Startplatz aus ins Rennen gegangen war. Pradel verpasste jedoch einen Podiumsplatz, als er zu Beginn der elften Runde in Kurve 1 ins Kiesbett rutschte und erneut eine Safety-Car-Unterbrechung auslöste.

Die Strecke wurde schnell wieder freigegeben und das Rennen konnte mit weniger als vier Minuten auf der Uhr wieder aufgenommen werden. In der darauffolgenden Runde war der Deal für Peebles besiegelt, als Douwe Dedecker Matheus Ferreira berührte und letzterer im Kiesbett von Kurve 2 liegen blieb, was den dritten Einsatz des Safety-Cars bedeutete. Die Zeit lief ab und dadurch baute Peebles seinen Vorsprung auf Cardenas vor dem letzten Rennen der Saison auf 15 Punkte aus.

"Ich hatte einen perfekten Start, baute einen kleinen Vorsprung auf und musste mich nicht verteidigen", sagt Peebles. "Ich habe mich darauf konzentriert, eine saubere Linie zu fahren und die Reifen zu schonen, denn der Verschleiß auf dieser Strecke ist sehr hoch. Wir hatten so viele Safety-Car-Phasen, die erste war wirklich lang und wir hatten eine kurz vor dem Ende. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, gute Punkte für die Meisterschaft, aber es geht immer noch um das letzte Rennen."

Ernesto Rivera holte den letzten Podiumsplatz für einen Campos-Dreier, während Maciej Gladysz von MP als Vierter seinen dritten Platz in der Meisterschaft festigte. Reno Francot von US und Lucas Fluxa von MP komplettierten die Top 6.

Campos-Pilot Nathan Tye startete das letzte Rennen der Saison von der Poleposition, aber Peebles neben ihm schaffte es, in Kurve 1 in Führung zu gehen. So befand er sich in einer idealen Position, um seinen Titel zu sichern, in einem Rennen, das wieder einmal von Safety-Car-Unterbrechungen geprägt war.

Das Feld schaffte es immerhin bis zur dritten Runde, bevor es zur ersten Unterbrechung kam, als einige Autos, darunter auch Jenzers Borgna, im Kiesbett landeten. Peebles führte vor Nye, Cardenas und Olivieri Flavio, der wegen eines Frühstarts bestraft wurde. In der siebten Runde gelang Peebles der Re-start, doch schon bald bot sich ihm der vertraute Anblick der hinteren Stoßstange des Nissan-Safety-Cars, als Matheus Ferreira in Kurve 5 von Jan Przyrowski in die Mauer geschoben wurde.

Es waren nur noch sechs Minuten zu fahren, als Peebles sich in Kurve 1 erneut von Cardenas absetzen konnte - doch dann wurde das Rennen erneut unterbrochen, als Arthur Dorison von Jenzer in der ersten Kurve gedreht wurde. Das führte zu einem Zwei-Runden-Shootout, bei dem Peebles beim Re-start einen kühlen Kopf bewahrte und das Rennen schließlich für sich entschied.

"Es war ein kniffliges letztes Rennen, weil wir wieder drei Safety-Cars hatten und ich beim Re-start etwas anders machen musste", sagt Peebles, der sich nun auf die spanische F4-Meisterschaft konzentrieren wird. "Der Start war nicht so gut, aber ich habe Tye in der ersten Kurve überholt. Das Team hat mir ein tolles Auto gegeben, ich war im Trockenen das ganze Wochenende über schnell und ich bin sehr glücklich, dass ich es nach Hause gebracht habe. Jetzt kann ich mich endlich entspannen und feiern."

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.