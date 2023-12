Formula Winter Series: Noch mehr Racing in der Saison 2024

Die Formula Winter Series (FWS) will in der bevorstehenden Saison 2024 auf ihrer erfolgreichen Debütsaison aufbauen.

Dank einer im Sommer getroffenen Partnerschaftsvereinbarung mit der Spanischen Formel-4-Meisterschaft gibt es für FWS 2024 eine ganze Reihe von Teams, die den Titel ins Visier nehmen. Zum Einsatz kommen Einheitsautos. Es handelt sich um Formel-4-Boliden mit Tatuus-Chassis und Abarth-Motor.

In der FWS-Saison 2023 errang Kacper Sztuka (US Racing) den Titel in der Fahrerwertung. Auch in der Teamwertung setzte sich US Racing, das Team von Gerhard Ungar und Ralf Schumacher, durch.

"Die FWS kam in ihrer Debütsaison bei Teams und Fahrern sehr gut an, sodass wir eine solide Steigerung in der kommenden Saison erwarten", sagt Robin Selbach von Serienpromoter Gedlich Racing.

Aktuell sind folgende namhafte Teams für die FWS 2024 eingeschrieben:

Campos Racing

Cram Motorsport

DriveX

Maffi Racing

US Racing

Tecnicar

Außerdem werden kurzfristig noch weitere Teams aus der Britischen Formel 4, der Italienischen Formel 4 und der Spanischen Formel 4 erwartet.

Der Kalender der FWS 2024 besteht aus vier Rennwochenenden in Spanien. Je zwei davon finden "back to back", also an aufeinanderfolgenden Wochenenden, statt. Neu im Vergleich zur Saison 2023 ist, dass jedes Rennwochenende ab sofort drei statt nur zwei Rennen umfasst. Die Renndistanz beträgt jeweils 30 Minuten plus eine Runde.

Für jedes Rennwochenende der FWS 2024 gilt: Der Freitag ist als Testtag vorgesehen, der Donnerstag lässt sich optional als zusätzlicher Testtag buchen. So gibt es noch mehr Testzeit für die jungen Fahrer und deren Teams. Das Nenngeld pro Rennwochenende beträgt 4.250 Euro (5.150 Euro inklusive Donnerstag). Das Saisonstartgeld beträgt 17.000 Euro (20.600 Euro für jeweils vier Tage).

Alle Rennen der Formula Winter Series 2024 werden im Livestream übertragen.

Rennkalender der Formula Winter Series 2024:

10./11. Februar: Jerez (Spanien)

17./18. Februar: Valencia (Spanien)

02./03. März: Aragon (Spanien)

09./10. März: Barcelona (Spanien)

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.