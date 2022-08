ADAC GT Masters 2022: Joos-Porsche mit wichtiger Regen-Pole Christian Engelhart meldet Joos Sportwagentechnik wieder an der Spitze an: Bestzeit im Regen-Qualifying - Tabellenführer nur in Reihe fünf

Christian Engelhart meldet Joos Sportwagentechnik wieder an der Spitze an: Bestzeit im Regen-Qualifying - Tabellenführer nur in Reihe fünf

Autor: Heiko Stritzke

Diese Poleposition ist ganz wichtig: Christian Engelhart spielte im Qualifying beim ADAC GT Masters auf dem Lausitzring die Stärken des Porsche 911 GT3 R im Regen aus und sicherte sich und Ayhancan Güven die Pole für den Samstagslauf. Ergebnis 1. Qualifying Engelhart markierte die Bestzeit von 1:35.598 Minuten bereits etwa zur Hälfte der Session. Der Ex-Meister blieb damit 0,137 Sekunden vor Patric Niederhauser, der mit dem Rutronik-Audi #15 (Niederhauser/Engstler) in die erste Reihe fuhr. Mit Platz drei bescherte Maximilian Paul dem Paul-Lamborghini #71 (Mapelli/Paul) den besten Startplatz der Saison. Der Lokalmatador ist damit bester Lamborghini. Überhaupt kamen alle vier Huracan GT3 Evo in die Top 10, denn Emil Frey Racing brachte seine Fahrzeuge auf die Positionen vier, sechs und sieben. Tabellenführer Raffaele Marciello kam im Landgraf-Mercedes #48 (Marciello/Juncadella) hingegen nicht über den zehnten Startplatz hinaus. Fabian Schiller landete zweitplatzierten ZVO-Mercedes #4 (Gounon/Schiller) direkt vor ihm auf Platz neun, sodass mit einem spannenden Duell der Tabellenführer zu rechnen ist. Bemerkenswert ist der fünfte Startplatz von Rückkehrer Marvin Dienst. Das im Trockenen favorisierte Team Land-Motorsport brachte dank Tim Zimmermann den Audi #1 (Mies/Zimmermann) als Achter in die Top 10. Meisterschaftskandidat Jusuf Owega, der Schnellste des Freitags, bewerkstelligte hingegen nur Rang 13. Das komplette Feld ging sofort mit Umschalten der Boxenampel auf die Strecke. Mit jeder Runde purzelten in der ersten Hälfte die Zeiten. Dann pendelten sich die Zeiten im Bereich von 1:35 Minuten. Dienst setzte sich im ZVO-Mercedes #8 (Dienst/Marschalkowski) in Szene und knackte die 1:36er-Marke als Erster. Seine Zeit sollte nur noch viermal unterboten werden: Von Costa, Paul, Niederhauser und Engelhart. Mehrere Fahrzeuge kamen in der zweiten Hälfte der Sitzung an die Box, um die Luftdrücke anzupassen, darunter unter anderem Marciello, der zu diesem Zeitpunkt nur auf P13 lag. Es gab während des Trainings mehrere spektakuläre Einlagen, die jedoch alle glimpflich ausgingen. Den spektakulärsten Abflug legte Florian Spengler im Car-Collection-Audi #69 (Winkelhock/Spengler), der ausgangs Kurve 7 einen Gegenpendler hatte. Er konnte einen Einschlag verhindern. Rennstart ist wie üblich um 13 Uhr. Nitro übertragt ab 12:30 Uhr live. Weiterlesen: Infos ADAC GT Masters Lausitzring 2022: Zeitplan, Livestream, TV-Zeiten

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.