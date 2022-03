ADAC GT Masters 2022: Mies verteidigt Titel mit Land

Audio-Player laden

Die treue Partnerschaft geht weiter: Christopher Mies wird auch im Jahr 2022 bei Land-Motorsport bleiben und seinen Titel im ADAC GT Masters verteidigen. Der 32-Jährige wird Teamkollege von Tim Zimmermann. Zum Einsatz kommt der neue Audi R8 LMS GT3 Evo II.

Mies ist bereits seit 13 Jahren Audi-Werksfahrer und hat bei Land-Motorsport im Jahr 2016 eine Heimat gefunden, die dauerhaft geworden ist. Es ist bereits das siebte gemeinsame Jahr von Mies und Land.

Fahrer und Team haben mittlerweile 125 Rennen gemeinsam bestritten und zwei Meisterschaften gewonnen. Hinzu kommen ein Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im dramatischen Finale 2017 sowie ein zweiter Platz bei den 24 Stunden von Daytona im gleichen Jahr.

Das Kern-Engagement bildet weiterhin die deutsche GT-Meisterschaft, in der Mies und Zimmermann 2022 mit der Startnummer 1 ausrücken werden. "Wir sind sehr stolz, schon so viele Jahre erfolgreich mit Chris zusammenzuarbeiten", sagt Team-Manager Christian Land.

"Wir haben von Beginn an kein Geheimnis daraus gemacht, dass wir weiter mit ihm arbeiten wollen. Umso mehr freuen wir uns, dass er wieder Teil der Mannschaft ist. Von seiner Erfahrung können alle im Team profitieren und auch menschlich sind wir auf einer Wellenlänge - das ist enorm wichtig."

Christopher Mies, ein Dauerbrenner im ADAC GT Masters, hat nun die Möglichkeit, als erster Fahrer der Geschichte drei Titel in dieser Serie zu holen. "Ich freue mich sehr, wieder Teil der Mannschaft zu sein. Natürlich wollen wir auch in dieser Saison um die Meisterschaft kämpfen", so der Audi-Pilot.

"Mit Tim habe ich erneut einen richtig schnellen Fahrer an meiner Seite, der Erfahrung aus dem ADAC GT Masters mitbringt. Zusammen können wir sicher ganz vorn mitmischen."

Land-Motorsport hat noch zwei weitere Audi R8 LMS GT3 Evo II genannt, deren Fahrerbesetzungen noch nicht bekannt gegeben worden sind. Allerdings sind die Verhandlungen weit fortgeschritten, sodass es auch hier sehr bald Neuigkeiten geben wird.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.