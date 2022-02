ADAC GT Masters 2022: Rutronik tritt mit zwei neuen Audi an

Audio-Player laden

Die Champions von 2019 setzen auf Evo: Rutronik Racing nimmt die Saison 2022 im ADAC GT Masters mit zwei modifizierten Autos in Angriff. Denn das Meisterteam von vor drei Jahren vertraut auf die Weiterentwicklung des Meisterautos von 2016, 2019 und 2021: den Audi R8 LMS Evo II, der in diesem Jahr seine Premiere feiert.

Welche vier Fahrer die beiden Rutronik-Audi in der Saison 2022 der Deutschen GT-Meisterschaft fahren und wie die Designs der beiden Fahrzeuge aussehen, will das Team in Kürze bekanntgeben.

"Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder zwei Fahrzeuge an den Start bringen können. Uns verbindet eine erfolgreiche Vergangenheit mit dem ADAC GT Masters, die wir auch in diesem Jahr sehr gerne fortsetzen", sagt Rutronik-Teamchef Fabian Plentz.

Rutronik Racing feierte 2019 eine sensationelle Premiere im ADAC GT Masters, indem man auf Anhieb die Fahrer- und die Teamwertung für sich entschied. Das Steuer des Audi R8 LMS teilten sich damals Kelvin van der Linde und Patric Niederhauser. Im vergangenen Jahr beendete Rutronik die Saison auf Gesamtplatz acht. Insgesamt weist das Team bisher vier Siege und acht Poles im ADAC GT Masters vor.

Nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen will Rutronik Racing im Jahr 2022 nicht nur auf der Rennstrecke Gas geben, sondern auch die Besucher im Fahrerlager begeistern. Man plant mit einem verstärkten Social Media-Auftritt Gewinnspiele für Boxenführungen und exklusive Fan-Pakete. Zudem wird es - ganz im Sinne von Evo - die Neuauflage einer Streetwear-Kollektion geben.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.