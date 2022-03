ADAC GT Masters 2022: Übersicht Fahrer und Teams

Audio-Player laden

In den vergangenen Wochen sind eine ganze Reihe Fahrer und Teams für das ADAC GT Masters 2022 bekanntgegeben worden. Bisher stehen 18 Fahrzeuge von fünf Herstellern fest. Erwartet wird ein Feld von 25 Fahrzeugen.

Dem Starterfeld in der Deutschen GT-Meisterschaft steht ein großer Umbruch bevor. So sind einige Teams in die DTM abgewandert, vor allem aus der bisherigen finanziellen Oberschicht des ADAC GT Masters. Auch einige andere Teams, allen voran Callaway Competition, haben sich aus anderen Gründen zurückgezogen.

Dafür strömt auch wieder eine Zahl neuer Teams in das ADAC GT Masters nach. Emil Frey Racing kann mit drei Lamborghini Huracan GT3 Evo den Wegfall von GRT Grasser fast kompensieren. Allied-Racing, ZVO, ID Racing und Madpanda Motorsport stoßen hinzu. Außerdem stocken einige Teams ihr Fahrzeug-Arsenal auf.

Erwartet werden mindestens noch Fahrzeuge von Landgraf und Car Collection. In beiden Fällen ist mehr als ein Fahrzeug wahrscheinlich. Weitere Teams sind denkbar. Der ADAC rechnet aktuell mit einem Starterfeld von 25 Fahrzeugen.

Bisher feststehende Fahrer-/Teamkombinationen

Team # Fahrer Auto Allied-Racing Joel Sturm Sven Müller Porsche 911 GT3 R Eastalent Racing Simon Reicher Norbert Siedler Audi R8 LMS GT3 Evo II Emil Frey Racing 14 19 63 Konsta Lappalainen Mick Wishofer Franck Perera Arthur Rougier Albert Costa Jack Aitken Lamborghini Huracan GT3 Evo ID Racing tba Porsche 911 GT3 R Land-Motorsport 1 28 29 Tim Zimmermann Christopher Mies Jusuf Owega Christopher Haase Salman Owega Ricardo Feller Dries Vanthoor Audi R8 LMS GT3 Evo II Madpanda Motorsport tba Mercedes-AMG GT3 Rutronik Racing 15 27 Patric Niederhauser Luca Engstler Dennis Marschall Kim-Luis Schramm Audi R8 LMS GT3 Evo II Schubert Motorsport 10 20 Niklas Krütten Ben Green Jesse Krohn Nick Catsburg BMW M4 GT3 T3 Motorsport 71 Maximilian Paul Marco Mapelli Lamborghini Huracan GT3 Evo Team Joos Sportwagentechnik 91 Christian Engelhart Ayhancan Güven Porsche 911 GT3 R ZVO Racing 4 8 Jules Gounon Fabian Schiller Daniel Juncadella Jan Marschalkowski Mercedes-AMG GT3

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.