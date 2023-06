ADAC GT Masters 2023: HRT bringt zwei AMG-Boliden - DTM-Pilot fährt Auftakt

Das Haupt-Racing-Team hat in der Woche des Saisonauftakts in Hockenheim seinen Einstieg in das ADAC GT Masters bekanntgegeben - und bringt 2023 gleich zwei Mercedes-AMG GT3. Als Fahrer für das Auto mit der #2 hat das DTM-Team den Esten Ralf Aron und den Schweizer Alain Valente nominiert, der Bolide mit der #3 wird am ersten von sechs Saisonwochenenden vom Rumänen Razvan Umbraresco und vom DTM-Stammpiloten Arjun Maini gesteuert.

Dabei wird es aber nicht bleiben, denn nach dem ADAC-GT-Masters-Auftakt in Hockenheim im Rahmen des von Porsche veranstalteten "Festival of Speed" werden vier Events im Rahmen der DTM ausgetragen. Und das DTM-Reglement verbietet den Einsatz eines DTM-Piloten in einer Rahmenserie am gleichen Wochenende.

Es sei geplant, "im Verlauf der Saison einem weiteren jungen Fahrer die Chance zu geben, sich im Umfeld der ADAC GT Masters zu behaupten", heißt es in der Pressemitteilung des Teams. "Dieser Fahrer wird anstelle von Arjun Maini im Cockpit des Mercedes-AMG GT3 #3 Platz nehmen."

Durch den Einstieg des Teams steigt die Anzahl der bestätigten Boliden auf neun an hier geht's zur Übersicht. Es darf aber mit weiteren Bekanntgaben gerechnet werden.

Neben dem 29-jährigen Debütanten Umbraresco setzt das Team mit dem 26-jährigen Valente auf einen Piloten, der bereits im Vorjahr in der GT-World-Challenge Europe für HRT im Einsatz war. Der 25-jährige Este Ralf Aron kehrt im Jahr 2023 aus dem Bereich Teammanagement in den aktiven Motorsport zurück. Zuvor war Aron erfolgreich im Formelsport unterwegs und stellt sich ab dem Jahr 2023 der Herausforderung GT-Sport.

Das HRT-Team verspricht sich vom Einsatz im neu ausgerichteten ADAC GT Masters, jungen Talenten die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu bieten. "Wir sind sehr froh, zwei Mercedes-AMG GT3 einsetzen zu dürfen", freut sich HRT-Teamchef Ulrich Fritz.

"Für unsere Fahrer ist das ADAC GT Masters eine gute Gelegenheit, sich in diesem professionellen Umfeld zu präsentieren und weiterzuentwickeln. Auch für unser Team sehen wir das Synergiepotenzial zu anderen Serien, beispielweise zur DTM. Wir sind hochmotiviert und möchten im ADAC GT Masters das bestmögliche Ergebnis erzielen."

