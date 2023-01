ADAC GT Masters 2023 mit neuer Fahrerregelung & großem Preisgeldtopf

Audio-Player laden

Das ADAC GT Masters startet mit bewährtem Konzept, besucherstarken Events, einem mit mehr als 570.000 Euro gefüllten Preisgeldtopf und dem erfolgreich etablierten nachhaltigen Kraftstoff in die Saison 2023.

Sechs Rennwochenenden mit je zwei Rennen in Deutschland und in Österreich sind geplant, erstmals seit 15 Jahren tritt die Rennserie wieder auf dem Norisring in Nürnberg an. Alle Saisonrennen 2023 des ADAC GT Masters werden live im Free-TV zu sehen sein. Weitere Informationen dazu werden in Kürze bekanntgegeben.

"Das ADAC GT Masters wird auch 2023 mit dem Konzept an den Start gehen, das die Fans mittlerweile seit 16 Jahren begeistert", sagt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss und stellt klar: "Die im Dezember vorgestellten Planungen mit gemeinsamen Rennen des ADAC GT Masters und Prototypen werden wir nicht weiter verfolgen. Damit entsprechen wir dem Wunsch von vielen Teams, das ADAC GT Masters in unveränderter Form fortzuführen."

"Sportlichen schärfen wir allerdings das Profil der Serie, indem zukünftig ein Fahrer mit der Einstufung Silber oder Bronze in jedem Fahrzeug Pflicht ist. Damit stellen wir sicher, dass das ADAC GT Masters eine attraktive Plattform für erfolgshungrige Talente bleibt", so Voss.

Im ADAC GT Masters teilen sich auch 2023 weiterhin zwei Fahrer ein Cockpit. Neu ist, dass ab diesem Jahr ein Silber eingestufter Fahrer oder ein Bronze-Fahrer in jedem Auto Pflicht ist. Damit bleibt das ADAC GT Masters seiner Philosophie treu, den Nachwuchs optimal zu fördern und jungen Talenten die Chance zu geben, sich in einem professionellen Umfeld weiterzuentwickeln.

Gute Leistungen und Erfolge werden honoriert: In der neuen Saison geht es für die Teilnehmer um Geld- und Sachpreise im Wert von mehr als 570.000 Euro. Neben der Fahrer- und Teamwertung werden die Pirelli-Junior-Wertung für Nachwuchstalente und die Pirelli-Trophy-Wertung für ambitionierte Gentlemen ausgeschrieben.

Nachhaltigkeit spielt auch in der neuen Saison eine entscheidende Rolle. Das ADAC GT Masters fährt 2023 im zweiten Jahr in Folge mit dem innovativen Kraftstoff Shell Blue-Gasoline 98, der zu rund 50 Prozent aus erneuerbaren Komponenten besteht. Im vergangenen Jahr spulten die Piloten damit 10.971 Rennrunden ab und leisteten so einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion.

Der Saisonauftakt des ADAC GT Masters 2023 findet vom 9. bis 11. Juni auf dem Hockenheimring statt. Am zweiten Rennwochenende folgt eines der Saisonhighlights: Mit der Rückkehr zum Norisring bestreitet die Rennserie auf den Straßen von Nürnberg das erste von insgesamt vier gemeinsamen Events mit der DTM.

Nach dem Norisring ist das ADAC GT Masters abermals bei einem der größten deutschen Motorsport-Events zu Gast: Erstmals seit 2012 geht die Rennserie im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring an den Start.

Nach der Sommerpause stellen sich die Piloten im September der Herausforderung Sachsenring. Anschließend ruft der Berg: Zur vorletzten Saisonstation reisen die Teilnehmer an den aktuellen Formel-1-Kurs des Red-Bull-Rings in Spielberg (Österreich). Das Saisonfinale steigt vom 20. bis 22. Oktober zusammen mit dem Saisonfinale der DTM in Hockenheim. (Kompletter Rennkalender des ADAC GT Masters 2023)

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.