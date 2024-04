ADAC GT Masters 2024: Übersicht des Starterfeldes mit Teams & Fahrern

Trendwende im ADAC GT Masters: Nachdem in der traditionsreichen GT3-Rennserie in der vergangenen Saison teilweise weniger als zehn Autos an den Start gingen, wächst das Teilnehmerfeld 2024 spürbar an. Nach Angaben des ADAC haben sich 16 Teilnehmer für die komplette Saison eingeschrieben. Hinzu dürften bei vielen Rennen Gaststarter kommen.

Die 16 bestätigten Teilnehmer kommen von neun unterschiedlichen Teams. Mit Mercedes-AMG, Porsche, BMW, Audi, Lamborghini, Aston Martin und Ferrari sind sieben verschiedene Hersteller im Feld vertreten.

Da sich das ADAC GT Masters weiterhin als Sprungbrett für junge Fahrer in Richtung DTM präsentiert, sind reine Profi-Fahrerpaarungen nicht erlaubt. Mindestens einer der beiden Fahrer, die sich ein Auto teilen, muss die Fahrereinstufung Silber oder Bronze vorweisen. Als Preis wartet eine Förderung für die DTM 2025 in Form des Nenngeldes für die Einschreibung.

"Das neue Profil des ADAC GT Masters gibt der Serie wieder Auftrieb und Attraktivität, das Konzept der 'Road to DTM‘ wird von den Teilnehmern sehr gut angenommen. Knapp 30 Fahrer im ADAC GT Masters wollen sich in der "Road to DTM" beweisen. Das zeigt, dass wir mit der Neuausrichtung der Serie auf dem richtigen Weg sind", sagt ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser.

Die Rennen des ADAC GT Masters werden auch 2024 live auf Sport1 übertragen.

Bestätigte Teilnehmer (Stand 12. April 2024)

#2 - Haupt Racing Team - Salman Owega/David Schumacher - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#3 - Haupt Racing Team - Jannes Fittje/Finn Wiebelhaus - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#4 - Fach Auto Tech - Alexander Fach/Alexander Schwarzer - Porsche 911 GT3 R (Pro-Am)

#5 - Haupt Racing Team - Kwanda Mokoena/Max Reis - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#8 - Team Engstler - Jonas Karklys/Pablo Schumm - Audi R8 LMS Evo II (Silver)

#10 - FK Performance - Eduardo Costeng/Gregory de Syborug - BMW M4 GT3 (Silver)

#19 - GRT Grasser Racing Team - Taylor Hagler/Jannik Julius-Bernhart - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 - (tba)

#33 - Paul Motorsport - Jonas Greif/Simon Conner Primm - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 (Silver)

#34 - Walkenhorst Motorsport - Denis Bulatov/Mike David Ortmann - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

#35 - Walkenhorst Motorsport - Nico Hantke/Chandler Hull - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Silver)

#54 - FK Performance - Leon Köhler/Maxime Oosten - BMW M4 GT3 (Silver)

#63 - GRT Grasser Racing Team - Benjamin Hites/Tim Zimmermann - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 (Silver)

#91 - Team Joos - Johannes Kapfinger/Michael Kapfinger - Porsche 911 GT3 R (Silver)

#tba - Emil Frey Racing - Jean-Luc D'Auria/ Alain Valente - Ferrari 296 GT3 (tba)

#tba - SR-Motorsport - tba/tba - Mercedes-AMG GT3 (tba)

#tba - Landgraf Motorsport - Tom Kalender/Elias Seppänen - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

Die Teams im Detail

Haupt Racing Team (Fahrzeug: Mercedes-AMG GT3, Autos: 3, Fahrer: David Schumacher, Salman Owega; Jannes Fittje, Finn Wiebelhaus; Kwanda Mokoena, Max Reis)

Die Titelverteidiger starten mit einem Großaufgebot, und mit einem sehr prominenten Namen: David Schumacher, der Sohn des früheren Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher, wechselte nach zwei Jahren in der DTM ins ADAC GT Masters.

Darüber hinaus setzt das Team des früheren DTM-Piloten Hubert Haupt vor allem auf junge Nachwuchsfahrer wie Finn Wiebelhaus und Max Reis, die bei HRT ihre ersten Schritte im GT3-Sport unternehmen.

Fach Auto Tech (Fahrzeug: Porsche 911 GT3 R (992), Autos: 1, Fahrer: Alexander Fach, Alexander Schwarzer)

Der Schweizer Rennstall, der seit vielen Jahren in den Porsche-Markenpokalen eine feste Größe ist, kehrt nach vielen Jahren in das ADAC GT Masters zurück. Die beiden Fahrer Alexander Fach und Alexander Schwarzer fuhren bereits in der Vergangenheit für das Team und wagen nun den Aufsteig in die GT3-Klasse.

Team Engstler (Fahrzeug: Audi R8 LMS Evo II, Autos: 1, Fahrer: Jonas Karklys, Pablo Schumm)

Die frühere Meistermannschaft aus dem Allgäu bleibt dem ADAC GT Masters treu und setzt auch 2024 einen Audi R8 LMS. Jonas Karklys war bereits im vergangenen Jahr für das Team von Franz Engstler gefahren, sein Teamkollege Pablo Schumm ist hingegen ein GT3-Rookie.

FK Performance (Fahrzeug: BMS M4 GT3, Autos: 2, Fahrer: Eduardo Costeng, Gregory de Syborug; Leon Köhler, Maxime Oosten)

Der Rennstall aus Bremen weitet sein Engagement im ADAC GT Masters aus und bringt in der Saison 2024 zwei BMW M4 GT3 an den Start. Von den vier Fahrern waren mit Costeng, Köhler und Oosten drei bereits in der Vergangenenheit im ADAC GT Masters aktiv, Oosten gewann im vergangenen Jahr sogar schon ein Rennen. Gregory de Syborug, ein Enkel des zweimaligen Formel-1-Rennsiegers Jo Siffert, geht in diesem Jahr erstmals im GT3 an den Start.

GRT Grasser Racing Team (Fahrzeug: Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, Autos: 2, Fahrer: Taylor Hagler, Jannik Julius-Bernhardt; Benjamin Hites, Tim Zimmermann)

Das unweit des Red-Bull-Rings beheimatete Team ist seit mehreren Jahren eine feste Größe im ADAC GT Masters. 2024 bringt der Rennstall von Gottfried Grasser zwei Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 an den Start und bringt mit der US-Amerikanerin Taylor Hagler Frauenpower in die Serie. Die 28-Jährige teilt sich das Auto mit Nachwuchsfahrer Jannik Julius-Bernhart, im Schwesterautos teilen sich mit Benjamin Hites und Tim Zimmermann zwei Fahrer die Arbeit, die bereits in der Vergangenheit im ADAC GT Masters aktiv waren.

Walkenhorst Motorsport (Fahrzeug: Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, Autos: 2, Fahrer: Denis Bulatov, Mike David Ortmann; Nico Hantke, Chandler Hull)

Das langjährige BMW-Team, das vor allem für seine Einsätze auf der Nürburgring-Nordschleife bekannt ist und auch schon das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps gewonnen hat, wechselt in diesem Jahr zu Aston Martin und geht erstmals im ADAC GT Masters an den Start. Für Routine sorgt Mike David Ortmann, der bereits von 2017 bis 2021 in der Serie gefahren war, während seine Teamkollegen ihre ersten Schritte im GT3-Sport machen.

Team Joos (Fahrzeug: Porsche 911 GT3 R (992), Autos: 1, Fahrer: Johannes Kapfinger, Michael Kapfinger)

Der Rennstall aus dem schwäbischen Vöhringen geht 2024 in seine vierte Saison im ADAC GT Masters. Passend zum Hauptsponsor Twin Busch, dessen auffällige blau-gelbe Lackierung den Porsche 911 GT3 R zu einem Hingucker macht, setzt das Team bei den Fahrern mit Johannes und Michael Kapfinger auf Zwillingsbrüder.

Emil Frey Racing (Fahrzeug: Ferrari 296 GT3, Autos: 1, Fahrer: Jean-Luc D'Auria, Alain Valente)

Der Schweizer Rennstall kehrt 2024 ins ADAC GT Masters zurück und sorgt dabei auch für ein Comeback von Ferrari in der Meisterschaft. Mit Jean-Luc D'Auria und Alain Valente setzt das Schweizer Team wie Fach Auto Tech auf eine rein einheimische Fahrerpaarung.

SR-Motorsport (Fahrzeug: Mercedes-AMG GT3, Autos: 1, Fahrer: ?)

Hinter dem Auftritt von SR-Motorsport stehen noch einige Fragezeichen. Im Dezember 2023 gab Schnitzelalm Racing bekannt, nach zwei Gaststarts 2023 unter dem neuen Namen 2024 die komplette Saison des ADAC GT Masters zu bestreiten. Bisher ist aber lediglich bekannt, dass ein Mercedes-AMG GT3 eingesetzt werden soll

Landgraf Motorsport (Fahrzeug: Mercedes-AMG GT3, Autos: 1, Fahrer: Tom Kalender, Elias Seppänen)

Das im Jahr 2000 gegründete Team von Klaus Landgraf, der selbst jahrelang Rennen fuhr, ist seitdem in verschiedenen Motorsportserien aktiv. Seit 2018 setzt die Truppe aus Bad Kreuznach den Mercedes-AMG GT3 ein, 2021 holte man im ADAC GT Masters den ersten Sieg und die erste Pole, ehe man 2022 mit dem "Mamba-Design" und Raffaele Marciello den Titel holte und diesen 2023 mit Elias Seppänen und Salman Owega verteidigte.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.