ADAC GT Masters 2025: Neue Strecke und noch mehr Langstrecken-Rennen

In der Saison 2025 erleben die Fans des ADAC GT Masters noch mehr Rennaction. Das in diesem Jahr erfolgreich eingeführte Endurance-Format wird 2025 ausgeweitet und weiterentwickelt - drei Langstrecken-Veranstaltungen mit Rennen über 80 Minuten am Samstag und am Sonntag stehen kommendes Jahr im Kalender.

Bei den weiteren drei Events setzt das ADAC GT Masters auf das bewährte Format von jeweils zwei Sprintrennen über 60 Minuten. Die Events werden dabei noch nachhaltiger: Das ADAC GT Masters startet mit einem synthetischen und fossilfreien Kraftstoff.

Die Saison startet vom 23. bis 25. Mai erstmals auf dem Dekra Lausitzring im Rahmen der DTM; dort geht es gleich mit dem langen Rennformat los. Seine Premiere im Kalender erlebt der Salzburgring im September vor den Toren der Mozart-Stadt. Mit der "Road to DTM" präsentiert sich das ADAC GT Masters auch kommendes Jahr als attraktive Aufstiegsmöglichkeit in die DTM.

Spannender Kalender mit Premiere auf dem Salzburgring

Nach dem Saisonstart in der Lausitz nehmen die Piloten vom 6. bis 8. Juni Kurs auf die niederländische Nordseeküste zum ersten Auslandsstopp in Zandvoort. Die erste Saisonhälfte beschließt, wie schon in den vorangegangenen beiden Jahren, der Nürburgring (10. bis 13. Juli), wenn das ADAC GT Masters vor einmaliger Kulisse beim ADAC Truck Grand Prix gastiert.

Das ADAC GT Masters gastiert 2025 erstmals am Salzburgring Foto: ADAC Motorsport

Der Start ins zweite Halbjahr beginnt mit einem Double-Header in Österreich. Vom 5. bis 7. September ist das ADAC GT Masters erstmals auf dem Salzburgring zu Gast, bevor es eine Woche später in der Steiermark auf dem Red Bull Ring zum vorletzten Event der Saison kommt. Die Bühne zum Finale wird traditionsgemäß der Hockenheimring Baden-Württemberg.

"Wir haben das ADAC GT Masters in diesem Jahr neu ausgerichtet und klar positioniert, das wurde von den Teilnehmern und Besuchern gut angenommen. Die Einführung der Endurance-Rennen war ein voller Erfolg, daher entwickeln wir dieses Format weiter und freuen uns auch auf die Premiere der Serie auf dem Salzburgring. Mit der Einführung eines synthetischen Kraftstoffs machen wir einen wichtigen Schritt für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport", sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Erfolgreiche Aufstiegsmöglichkeit "Road to DTM" auch 2025

Mit Elias Seppänen (FIN) feierte in dieser Saison der erste Nachwuchspilot den Titel in der "Road to DTM"-Wertung im Rahmen des ADAC GT Masters. Für Seppänen ein großartiger Erfolg: "Ich bin sehr glücklich über den Titel und würde im kommenden Jahr natürlich super gerne in der DTM starten. Mit der Förderung ist nun der erste Schritt gemacht."

Das ADAC GT Masters bietet Aufstiegschancen in die DTM Foto: ADAC Motorsport

Auch in der kommenden Saison findet die erfolgreich etablierte Nachwuchswertung ihre Fortsetzung. Dabei können sich alle Silber-Fahrer unter 25 Jahren in der Klasse einschreiben und in die Fußstapfen des Finnen treten. Als Preis für den Sieg in der Juniorenmeisterschaft erhält der beste Youngster das Nenngeld für die Einschreibung zur DTM 2026.

Klimafreundlich in die Zukunft

Das ADAC GT Masters setzt ab der kommenden Saison auf einen neuen synthetischen und fossilfreien Kraftstoff. Dieses innovative sowie klimafreundliche Antriebsmittel trägt zur Dekarbonisierung der DTM-Plattform bei und reduziert die CO2-Emissionen um 75 Prozent.

Produziert wird der vom Automobilweltverband FIA zertifizierte Kraftstoff von P1 Fuels in Deutschland. Das Green-Tech-Unternehmen aus Berlin verfügt über jahrelange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz fossilfreier synthetischer Kraftstoffe. Eingesetzt wird dieser in der DTM, im ADAC GT Masters und in der ADAC GT4 Germany.

Der Kraftstoff ist Teil des umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts der DTM, das auch die Initiative mit dem Wassertechnologieunternehmen BWT zur Reduzierung von Plastikmüll umfasst. Im Rahmen des 2021 im ADAC GT Masters gestarteten und 2023 bei der DTM fortgesetzten Projekts wurden bisher insgesamt mehr als eine Million Plastikflaschen eingespart.