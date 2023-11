ADAC GT Masters ab 2024 mit neuer Klassenstruktur

Die Weichen für die Zukunft des ADAC GT Masters sind gestellt: Ab der Saison 2024 geht die Serie mit einem überarbeiteten Konzept an den Start. Die neue Wertungsstruktur ist auf die Bedürfnisse von Nachwuchstalenten und Amateuren zugeschnitten.

Im Silver-Cup werden alle Fahrerinnen und Fahrer der Silber-Kategorie gewertet, die gemeinsam antreten. Im neuen Pro-Am-Cup für ambitionierte Amateure startet ein Bronze-Fahrer zusammen mit einem Gold- oder Silber-Fahrer. Der Am-Cup ist zwei Bronze-Fahrern vorbehalten.

Professionelle Gold-Fahrer können auch 2024 um den Gesamtsieg fahren, müssen sich das Cockpit aber mit einem Nachwuchs- oder Amateurpiloten teilen. Im Sinne der sportlichen Fairness werden die unterschiedlichen Fahrerkombinationen künftig durch unterschiedlich lange Standzeiten beim Fahrerwechsel ausgeglichen. Dieses neue Konzept ersetzt das bisherige System mit Zusatzgewichten.

Wie im Oktober beim Saisonfinale in Hockenheim bekannt gegeben, etabliert der ADAC mit der "Road to DTM" ein neues Förderkonzept für talentierte Nachwuchsfahrer von der ADAC GT4 Germany über das ADAC GT Masters bis in die DTM. Der beste Nachwuchsfahrer der Fahrerwertung Silber unter 25 Jahren aus dem Silver- oder Pro-Am-Cup des ADAC GT Masters erhält eine Förderung für die DTM 2025 in Form einer Einschreibegebühr.

Bei der "Road to DTM" werden neben sportlichen Erfolgen und Rundenzeiten in Qualifying und Rennen auch Faktoren wie sportliche Fairness und Engagement für die Serie und die Fans berücksichtigt. Die Gesamtsieger der ADAC GT4 Germany erhalten einen Startplatz im ADAC GT Masters in Form von Nenngeld für die Saison 2025.

Ein Preisgeldtopf von mehr als 570.000 Euro in Form von Geld- und Sachpreisen belohnt die Erfolge aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In jedem der insgesamt zwölf Wertungsläufe werden die Top 15 mit einem Preisgeld belohnt. Im Pro-Am-Cup, Silver-Cup und Am-Cup kämpfen die erfolgreichsten Fahrerinnen und Fahrer um Reifenkontingente von Pirelli.

Der Kalender des ADAC GT Masters umfasst 2024 sechs Rennwochenenden mit jeweils zwei Rennen. Viermal startet man im Rahmenprogramm der DTM, hinzu kommen Rennen im Rahmen des Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring sowie ein Auftritt auf der Formel-1-Strecke in Spa-Francorchamps.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.