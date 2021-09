ADAC GT Masters auch am Sachsenring mit Zuschauern im Fahrerlager

Der Titelkampf in der Deutschen GT-Meisterschaft spitzt sich zu - und beim nächsten Lauf auf dem Sachsenring (1.-3. Oktober) sind die Fans vor Ort erneut mittendrin. Dabei können sie die rasante Rennaction nicht nur aus den Zuschauerbereichen verfolgen, sondern auch im Fahrerlager, wo spannende Attraktionen warten.

Dabei gilt die 3G-Regel: Zugang haben Besucher, die geimpft oder genesen sind oder einen negativen Coronatest vorlegen können. Eintrittskarten für das ADAC GT Masters gibt es im Vorverkauf online unter adac.de/motorsport. ADAC-Mitglieder profitieren dabei von Preisen ab 22,50 Euro für ein Tagesticket (Nichtmitglieder 25 Euro). Freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahren ermöglicht ein Motorsporterlebnis für die ganze Familie.

Nachdem er am Lausitzring seine erfolgreiche Premiere gefeiert hat, wird der Fan-Tower auch auf dem Traditionskurs bei Hohenstein-Ernstthal für die Zuschauer offenstehen. Mit einer Höhe von knapp neun Metern bietet die Aussichtsplattform neue Eindrücke vom Geschehen auf der Rennstrecke.

Aber auch der Besuch der Motors-Box lohnt sich. Wer zum Beispiel aus unmittelbarer Nähe einen Boxenstopp beobachten will, ist hier genau richtig und ganz nah am Geschehen auf der Rennstrecke. Am Sonntag wird aus der Box die neueste Folge des Online-Magazins "ADAC GT Masters Backstage" übertragen.

Pflichttermine für die Fans vor Ort sind auch die populären Pitwalks am Samstag und Sonntag. Hier können die Fans in der Boxengasse die Vorbereitung der spektakulären GT3-Sportwagen auf die Rennen verfolgen. Am Samstagabend wird während der "Open Pitlane" zudem live aus der Boxengasse die neueste Folge der Onlineshow "PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk" gesendet. Fans sind dabei willkommen.

Spannende Interviews und Autogramme von den Lieblingsrennfahrern gibt es am Samstag beim "Meet the Drivers" im Fahrerlager. Aber auch E-Sport-Fans kommen am Einheitsfeiertags-Wochenende auf ihre Kosten. Gleich an mehreren Rennsimulatoren von RaceRoom können die Fans ihr Sim-Racing-Talent beweisen.

Eintrittskarten für das fünfte von sieben Rennwochenenden der Deutschen GT-Meisterschaft gibt es bequem und kontaktlos zum selbst ausdrucken im Online-Vorverkauf unter adac.de/motorsport. Das Tagesticket kostet für ADAC Mitglieder ab 22,50, das Wochenendticket ab 36 Euro (Nicht-Mitglieder 25 Euro und 40 Euro). Tickets sind am Sachsenring auch an der Tageskasse erhältlich.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.