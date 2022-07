ADAC GT Masters auch in Zandvoort mit neuem Zuschauerrekord

Audio-Player laden

Die Rennwochenenden des ADAC GT Masters erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Auch bei der dritten Veranstaltung der Saison 2022 Ende Juni in Zadvoort konnten die Veranstalter der Deutschen GT-Meitsterschaft einen neuen Zuschauerrekord verbuchen.

Insgesamt 14.500 Besucher kamen zum Rennwochenende an den Kurs an der niederländischen Nordseeküste - so viele wie noch nie zuvor in Zandvoort beim ADAC GT Masters. Damit setzt sich der Trend fort, nachdem auch schon bei den ersten beiden Wochenenden in Oschersleben und am Red-Bull-Ring neue Besucherrekorde verzeichnet werden konnten.

Neben den Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft wurden die Zuschauer in Zandvoort auch mit einem umfangreichen Rahmenprogramm bestehend aus GT4 Germany, deutscher Formel 4 sowie den Porsche-Carrera-Cups Deutschland und Benelux unterhalten.

"Motorsport-Events erleben derzeit einen regelrechten Boom, das sehen wir beispielsweise beim ADAC GT Masters oder auch anderen Großveranstaltungen wie zuletzt beim Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring mit einer Rekordkulisse und damit Deutschlands größter Einzel-Sportveranstaltung", freut sich ADAC Vorstand Lars Soutschka.

Gespannt darf man sein, ob sich diese Entwicklung auch beim vierten Rennwochenende der Saison 2022 vom 5. bis 7. August auf dem Nürburgring fortsetzt. Dieser fällt in die Haupturlaubszeit mit Sommerferien in allen 16 deutschen Bundesländern.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.