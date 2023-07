ADAC GT Masters-Debüt für Schnitzelalm-AMG am Nürburgring

Beim dritten Saisonstopp am Nürburgring verstärkt Schnitzelalm Racing das ADAC GT Masters. Der Rennstall aus Niederzissen feiert vom 14. bis 16. Juli neben seinem Heimspiel auch die Premiere im ADAC GT Masters. Marcel Marchewicz und Colin Caresani gehen mit einem Mercedes-AMG GT3 Evo im Rahmen des ADAC Truck Grand Prix an den Start.

"Die ersten beiden Saisonrennen des ADAC GT Masters am Hockenheimring Baden-Württemberg waren toll anzusehen und boten packendes Racing. Das hat uns als Team motiviert am Nürburgring zu starten", erklärt Thomas Angerer, Teamchef von Schnitzelalm Racing.

Dass die Wahl für den ersten Einsatz in der GT3-Serie ausgerechnet auf den Traditionskurs in der Eifel fällt, ist kein Zufall: Mit 30 Kilometern hat der Mercedes-Rennstall eine überschaubare Anreise. "Der Nürburgring liegt für uns vor der Haustür. Dieses Event lassen wir uns nicht entgehen", sagt Angerer.

Für das Debüt ruft er ambitionierte Ziele aus: "Wir sind hochmotiviert und versuchen es, den anderen nicht so leicht zu machen. Vor allem wollen wir als kleines Privatteam den etablierten AMG-Teams die Stirn bieten. Für uns ist das ADAC GT Masters dafür die optimale Plattform, da sich hier internationale Nachwuchsfahrer mit etablierten Piloten messen können."

Mit Marchewicz vertraut Schnitzelalm Racing auf seinen Stammfahrer. Der 27-Jährige fuhr bereits 2022 mit dem Rennstall in der ADAC GT4 Germany. Seinen 19-jährigen Teamkollegen Caresani kennt er von gemeinsamen Einsätzen auf der Nürburgring-Nordschleife. D

as Duo teilte sich bereits in der Nürburgring Langstrecken-Serie sowie beim weltberühmten 24h-Rennen in der Eifel das Cockpit. "Marcel ist unser Stammfahrer auf dem Mercedes-AMG GT3 Evo. Mit Colin haben wir einen talentierten Nachwuchsfahrer in unseren Reihen", äußert sich Angerer.

Tickets für den ADAC Truck Grand Prix gibt es bereits ab 25,- Euro. Sport1 überträgt alle Rennen live im Free-TV. Parallel läuft das ADAC GT Masters im kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal @adacmotorsports.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.