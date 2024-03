ADAC GT Masters: Erfahrenes Duo im zweiten FK-Performance-BMW

Mit Leon Köhler und Maxime Oosten präsentiert das Team FK Performance Motorsport ein erfahrenes Line-up für den zweiten BMW M4 GT3. Beide Piloten absolvierten bereits Gaststarts im ADAC GT Masters und bestreiten in diesem Jahr ihre erste volle Saison. Im Schwesterauto des Bremer Rennstalls treten Eduardo Coseteng und Gregory de Sybourg an.

"Wir freuen uns sehr, dass Leon und Maxime in diesem Jahr für uns im ADAC GT Masters starten", berichten die Teameigner Fabian Finck und Martin Kaemena. "Wir sind uns sicher, dass wir mit den beiden Piloten und unserer Erfahrung aus dem Vorjahr im Kampf um die Spitze ein gewichtiges Wörtchen mitreden können!"

Leon Köhler bewegt sich schon seit vielen Jahren auf der ADAC Plattform. Neben zahlreichen Einsätzen im Porsche Carrera Cup Deutschland debütierte er 2022 im ADAC GT Masters sowie auch in der DTM. Bei seinem erst zweiten Rennwochenende in der DTM erreichte der heute 24-Jährige mit einem achten Platz auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg seine ersten Meisterschaftspunkte in der hochklassigen Serie.

Maxime Oosten feierte bei seiner ADAC GT Masters-Premiere im Vorjahr einen gelungenen Einstand. An der Seite des DTM-Champions 2012 und BMW-Werksfahrers Bruno Spengler fuhr der Niederländer bei seinem ersten Einsatz auf dem Red Bull Ring auf Anhieb zum Sieg im ADAC GT Masters.

Zudem erweitert der 20-Jährige das bislang schon große Fahrerfeld der Junior-Piloten, die im Rahmen der "Road to DTM" um eine attraktive Fördersumme für den Aufstieg in die DTM kämpfen.

Mit Bildmaterial von Berzerkdesign.