ADAC GT Masters: Fahrerlager-Radar vom Nürburgring

Weltmeister zu Besuch: Am Samstag kam ein besonderer Gast an den Nürburgring. Kevin Großkreutz, Fußball-Weltmeister von 2014, mehrfacher Deutscher Meister und Pokalsieger, besuchte Max Reis während des ersten Rennens. In der Startaufstellung ließ sich der Fußballer den Ford Mustang GT3 des HRT-Piloten erklären, führte später im Pace-Truck das Feld ins Rennen und beobachtete schließlich die Action aus der Box.

"Es war sehr interessant und für mich absolutes Neuland", erklärte Großkreutz. "Die Autos sind sehr beeindruckend, vor allen die Knöpfe am Lenkrad - da muss man erstmal durchblicken. Max hat mir ein paar Einblicke gegeben und erklärt, wie anstrengend es ist, solche Autos zu fahren." Großkreutz war so begeistert, dass er auf jeden Fall nochmals zu Besuch kommen möchte.

Aston Martin on Top: Für Comtoyou Racing und alle Aston-Martin-Fans war es ein ganz besonderes Wochenende. Mit Jamie Day fuhr zum ersten Mal seit dem Sachsenring 2008 wieder ein Aston Martin auf die Poleposition im ADAC GT Masters. Damals war es Frederic Makowiecki, der den Aston Martin DBRS9 von Hexis Racing auf den ersten Startplatz stellte. Im Rennen wurde es nur Rang zwei - im Gegensatz zu Day und Baudouin Detout.

Sie feierten souverän ihren ersten Sieg im ADAC GT Masters und bescherten ihrem Team Comtoyou Racing den ersten Erfolg seit ihrem Einstieg in die Serie in dieser Saison. Für die britische Marke Aston Martin war es der erste Sieg seit 2012 in der GT3-Nachwuchsliga des ADAC. Damals gewannen Christoffer Nygaard und Kristian Poulsen im Aston Martin V12 Vantage GT3 von Young Driver AMR den zweiten Lauf am Sachsenring.

Beförderung zum Junior-Piloten: Eine besondere Ehre wurde Tabellenführer Finn Zulauf zuteil. Kurz vor dem Nürburgring-Wochenende wurde der Pilot aus Königstein im Taunus zum offiziellen Lamborghini-GT3-Junior ernannt. "Für mich ist es eine große Ehre und ein cooles Gefühl, diesen Schritt gemacht zu haben und nun die Marke Lamborghini auch offiziell repräsentieren zu dürfen", erklärte Zulauf. "Natürlich soll diese Ernennung nur der erste Schritt sein und ich werde umso härter weiterarbeiten."

Krankenbesuch im Fahrerlager: Rennen fahren konnte er am Wochenende nicht, einen Besuch am Nürburgring ließ er sich trotzdem nicht nehmen. Razoon-Pilot Colin Bönighausen brach sich bei einem Arbeitsunfall nach dem Lausitzring den rechten Oberschenkel und wurde für die beiden Rennen im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix von Alexander Tauscher ersetzt.

"Es fällt mir schon schwer, hier selbst nicht fahren zu können, aber es hilft ja nichts. Am Salzburgring bin ich aber selbst wieder am Steuer", sagte Bönighausen optimistisch. Der Bruch sei operativ gut versorgt und heile sehr gut.

Von Sieger zu Sieger: Bei der Siegerehrung zum ersten Rennen auf dem Nürburgring bekamen Felix Hirsiger und Finn Zulauf ihre Pokale von keinem Geringeren als Nicki Thiim überreicht. Der DTM-Pilot ließ es sich nach seinem Doppelsieg am Norisring nicht nehmen, nur wenige Tage später beim ADAC GT Masters am Nürburgring vorbeizusehen, um sein Team Comtoyou Racing zu besuchen. Auch DTM-Teamchef Gottfried Grasser und Gerhard Tweraser erhielten ihre Pokale für den Pro-Am-Sieg von Thiim.

Darts trifft ADAC GT Masters: Die Box von HRT entwickelte sich am Nürburgring zwischenzeitlich zur Darts-Area. Max Hopp, der "Maximiser", schaute auf einen Wurf vorbei. Er war lange die Deutsche Nummer 1 und nahm mehrfach an der Darts-WM teil.

Max Reis hatte die Gelegenheit, im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix ein wenig mit ihm zu spielen. "Ich kenne Max schon länger und bin persönlich sehr Darts-begeistert. Ich spiele auch selbst ab und zu. Es hat mich sehr gefreut, dass er mich hier am Nürburgring dank einem meiner Sponsoren besucht hat", sagte Reis.

Neuer Zuschauer-Rekord: Wie in jedem Jahr war der ADAC Truck-Grand-Prix ein wahrer Zuschauermagnet. 2026 kamen 135.000 Zuschauer in die Eifel - nochmals 1.000 mehr als im Vorjahr - und bewunderten im Rahmen der Trucks auch die spannenden Rennen des ADAC GT Masters.