ADAC GT Masters: Hirsiger sichert sich Debüt-Pole am Nürburgring

Meisterschaftskampf schon im Qualifying des ADAC GT Masters am Nürburgring. Der Tabellenzweite Felix Hirsiger (Liqui Moly Team Engstler Motorsport) startet das erste Rennen im Rahmen des ADAC Truck-Grand-Prix aus der Poleposition - neben ihm steht der Meisterschaftsführende Leyton Fourie (20/ZAF/FK Performance Motorsport).

Im Zeittraining am Samstagmorgen lieferten sich die beiden ein Duell um die Bestzeiten, bis schließlich Hirsiger im Lamborghini in 1:25.104 Minuten die Spitze übernahm und Fourie sich mit Platz 2 und 0,249 Sekunden Rückstand begnügen musste.

"Alles hat super geklappt, und für uns war es die perfekte Runde. Das ist hier am Nürburgring mit den ganzen Kerbs nicht einfach. Ein Danke ans Team für die tolle Arbeit, das Auto war super", freut sich Hirsiger über seine erste Poleposition im ADAC GT Masters.

Gemeinsam mit Teamkollege Finn Zulauf aus Königstein im Taunus möchte er das Rennen entspannt angehen und macht sich keine Sorgen um das Duell mit Meisterschaftskonkurrent Fourie: "Wir wissen, dass wir alle fair fahren und es nicht um die erste Kurve, sondern das Gesamtresultat geht. Unsere Longrun-Pace ist super, Finn und ich sind beide super Fahrer. Da ist schon was möglich."

Fourie selbst war überrascht von seinem starken Ergebnis im Qualifying: "Wir hatten ehrlich gesagt nicht erwartet, so weit vorne zu stehen. Die Jungs vom Team haben einen tollen Job gemacht, denn das Auto fühlte sich von der ersten Runde hier super an", erklärt Fourie, der gemeinsam mit Tim Zimmermann aus Langenargen im BMW M4 GT3 Evo um die Meisterschaft kämpft.

Im Duell gegen den Lamborghini stapelt er allerdings tief: "Sie sehen immer noch stärker aus als wir, das hat das Qualifying gezeigt. Trotzdem versuchen wir natürlich alles. Sollten wir sie nicht besiegen können, möchten wir die ersten Verfolger sein."

Von der dritten Startposition aus geht der 21-Jährige Niklas Kalus aus Duisburg ins Rennen. Im Ford Mustang GT3 lag er 0,312 Sekunden hinter der Bestzeit beim Heimspiel seines Haupt Racing Teams aus Drees.

Für eine Überraschung sorgte Rookie Victor Nielsen mit Rang 4. Normalerweise startet der Däne für FK Performance Motorsport in der ADAC GT4 Germany und bekam am Nürburgring die Chance, sein allererstes Rennwochenende in einem GT3-Auto zu bestreiten. Bei seiner schnellsten Runde im BMW M4 GT3 Evo lag er 0,327 Sekunden hinter Polesetter Hirsiger. Die Top-5 komplettierte Emil Gjerdrum (Haupt Racing Team) im zweiten Ford Mustang GT3 mit 0,4 Sekunden Rückstand.

Das erste Rennen des Wochenendes startet um 13:45 Uhr und ist live auf Joyn, ServusTV On und YouTube.com/ADACMotorsports zu sehen.