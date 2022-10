ADAC GT Masters Hockenheim 2022: Güven beschert Porsche die Pole Die letzte Pole des ADAC GT Masters 2022 geht an Ayhancan Güven - Vier Marken in den Top 4 - Extrem enge Abstände in Hockenheim

Es läuft für den Joos-Porsche #91 (Engelhart/Güven): Im Sonntagsqualifying des ADAC GT Masters in Hockenheim hatte GT3-Rookie Ayhancan Güven die Nase vorne. Ähnlich wie Marciello am Samstag, war auch der Türke diesmal der einzige Fahrer, der die Marke von 1:38 Minuten knacken konnte. (Ergebnis 2. Zeittraining) "Wir waren die ganze Saison über sehr schnell, aber sind immer auf Platz zwei oder drei gelandet. Ich wollte diese Pole unbedingt, weil das Auto so schnell war. Jetzt haben wir diesen Punkt auch abgehakt. Damit sollte die Vizemeisterschaft jetzt durch sein", jubelt Porsche-Fahrer Güven im Anschluss an seine Top-Runde. Güven gelang mit 1:37.899 Minuten die schnellste Rundenzeit des Wochenendes. Ebenfalls unter die Marke von 1:38 Minuten kam Jules Gounon im ZVO-Mercedes #4 (Gounon/Schiller), doch diese Zeit wurde ihm wieder gestrichen. Gounon reiht sich letztlich auf Platz drei hinter Ricardo Feller im Land-Audi #29 (Feller/J. Owega) ein. Porsche, Audi, Mercedes-AMG und Lamborghini in den Top 4 Zusammen mit Gounon startet Marco Mapelli im Paul-Lamborghini #71 (Mapelli/Paul) aus der zweiten Reihe. Damit stehen vier verschiedene Marken auf den ersten vier Plätzen. Mit Jack Aitken im Emil-Frey-Lamborghini #63 (Costa/Aitken) schaffte es ein weiterer Lamborghini Huracan GT3 Evo unter die ersten Fünf. Es folgt eine große Audi-Armada auf den nächsten vier Positionen mit Dennis Marschall (Rutronik-Audi #27; Marschall/Schramm), Christopher Mies (Land-Audi #1; Mies/Zimmermann), Patric Niederhauser (Rutronik-Audi #15; Niederhauser/Engstler) und Frederic Vervisch (Seyffarth-Audi #77; Vervisch/Rogalski) auf den Rängen sechs bis neun. Jesse Krohn im Schubert-BMW #20 (Catsburg/Krohn) beschließt die Top 10. Der Landgraf-Mercedes #48 (Marciello/Juncadella) des bereits als Meister feststehenden Raffaele Marciello erreichte in den Händen von Dani Juncadella "nur" die 13. Position. 20 Autos in 0,828 Sekunden Die Abstände waren im finalen Zeittraining der Deutschen GT-Meisterschaft 2022 äußerst knapp. Alle 20 Fahrzeuge lagen innerhalb von 0,828 Sekunden! Besonders eng war es zwischen den Plätzen zwei und acht, die nur durch 0,105 Sekunden getrennt sind. Das Finalrennen des ADAC GT Masters 2022 auf dem Hockenheimring startet um 13:00 Uhr und wird live bei 'Nitro' übertragen. Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.