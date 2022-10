ADAC GT Masters Hockenheim 2022: Zeitplan, Livestream, TV, Tickets

Audio-Player laden

Finale auf dem Hockenheimring: Das ADAC GT Masters fährt erstmals seit 2018 wieder sein Finale auf dem Hockenheimring aus. Die Strecke, die schon viele dramatische Titelentscheidungen gesehen hat, wird in diesem Jahr voraussichtlich Raffaele Marciello zum Meister machen. Noch ist die Entscheidung aber nicht gefallen.

Der Grand-Prix-Kurs wird zum zehnten Mal Austragungsort des Finalwochenendes sein, von 2011 bis 2018 war er es achtmal in Folge. An diese Tradition wird nun angeknüpft. Die 16. Saison des ADAC GT Masters geht hier zu Ende.

Zeitplan ADAC GT Masters Hockenheimring 2022

Der Prototype Cup Germany mit seinen spektakulären LMP3-Prototypen taucht zum zweiten Mal nach dem Lausitzring im Rahmenprogramm auf. Ansonsten stellen die üblichen Rahmenserien ADAC GT4/TCR Germany und Porsche-Carrera-Cup die weiteren Sessions. Auch hier werden die Champions gesucht.

Freitag, 21. Oktober

09:00 - 09:30 Uhr: 1. Freies Training Prototype Cup Germany

09:40 - 10:05 Uhr: 1. Freies Training ADAC TCR Germany

10:15 - 11:00 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT Masters

11:05 - 11:35 Uhr: Freies Training ADAC GT Masters Junior/Trophy

11:45 - 12:30 Uhr: 1. Freies Training ADAC GT4 Germany

13:00 - 13:30 Uhr: 2. Freies Training Prototype Cup Germany

13:40 - 14:05 Uhr: 2. Freies Training ADAC TCR Germany

14:15 - 15:00 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT Masters

15:10 - 16:10 Uhr: Freies Training Porsche-Carrera-Cup

16:20 - 17:05 Uhr: 2. Freies Training ADAC GT4 Germany

17:15 - 17:30 Uhr: 1. Zeittraining Prototype Cup Germany

17:40 - 18:00 Uhr: 1. Zeittraining ADAC TCR Germany

Samstag, 22. Oktober

09:00 - 09:20 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT Masters

09:30 - 10:05 Uhr: Zeittraining Porsche-Carrera-Cup

10:55 - 11:15 Uhr: 1. Zeittraining ADAC GT4 Germany

11:35 - 12:05 Uhr: 1. Rennen ADAC TCR Germany

13:00 - 14:00 Uhr: 1. Rennen ADAC GT Masters

14:40 - 15:10 Uhr: 1. Rennen Porsche-Carrera-Cup

15:30 - 16:25 Uhr: 1. Rennen Prototype Cup Germany

16:45 - 17:45 Uhr: 1. Rennen ADAC GT4 Germany

18:00 - 18:20 Uhr: 2. Zeittraining ADAC TCR Germany

Sonntag, 23. Oktober

09:00 - 09:20 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT Masters

09:30 - 09:50 Uhr: 2. Zeittraining ADAC GT4 Germany

10:00 - 10:15 Uhr: 2. Zeittraining Prototype Cup Germany

11:35 - 12:05 Uhr: 2. Rennen ADAC TCR Germany

13:00 - 14:00 Uhr: 2. Rennen ADAC GT Masters

14:45 - 15:15 Uhr: 2. Rennen Porsche-Carrera-Cup

15:40 - 16:40 Uhr: 2. Rennen ADAC GT4 Germany

17:00 - 17:55 Uhr: 2. Rennen Prototype Cup Germany

Events für Fans

Samstag, 10:15 - 10:45 Uhr: Pitwalk

Samstag, 10:45 - 11:05 Uhr: Meet the Drivers (Carrera-Cup, Prototype Cup)

Samstag, 12:25 - 12:50 Uhr: Gridwalk

Samstag, 15:15 - 15:35 Uhr: Meet the Drivers (GTM, GT4, TCR)

Samstag, 18:30 - 19:45 Uhr: Open Pitlane mit PS on Air

Samstag, 19:00 - 22:00 Uhr: Saisonabschlussfeier

Sonntag, 10:30 - 11:10 Uhr: Pitwalk

Sonntag, 12:25 - 12:50 Uhr: Gridwalk

Die Meet-the-Drivers-Treffen sowie die Saisonabschlussfeier finden jeweils an der Eventbühne im Fahrerlager statt.

Starterliste ADAC GT Masters Hockenheimring 2022

Das Starterfeld wächst zum Finale noch einmal an, da Seyffarth Motorsport erstmals seit zehn Jahren wieder an einem Rennen zum ADAC GT Masters teilnimmt. Der Gaststart dient als Vorbereitung auf ein mögliches Engagement im Jahr 2023. Außerdem kehrt der Schubert-BMW #10 planmäßig zurück. So kommen 21 Fahrzeuge beim Finale zusammen.

# Team Fahrzeug Fahrer 1 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Tim Zimmermann Christopher Mies 4 Drago Racing Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon Fabian Schiller 8 Mercedes-AMG Team ZVO Mercedes-AMG GT3 Jan Marschalkowski Marvin Dienst 10 Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Niklas Krütten Ben Green 14 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Mick Wishofer Konsta Lappalainen 15 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Luca Engstler Patric Niederhauser 19 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Franck Perera Arthur Rougier 20 Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Jesse Krohn Nick Catsburg 22 Allied Racing Porsche 911 GT3 R Joel Sturm Sven Müller 27 Rutronik Racing Audi R8 LMS evo II GT3 Kim-Luis Schramm Dennis Marschall 28 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Salman Owega Christopher Haase 29 Montaplast by Land-Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Jusuf Owega Dries Vanthoor 33 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Thierry Vermeulen Mattia Drudi 48 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Daniel Juncadella Raffaele Marciello 54 Eastalent Racing Team Audi R8 LMS evo II GT3 Simon Reicher Norbert Siedler 63 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Jack Aitken Albert Costa 69 Car Collection Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Markus Winkelhock Florian Spengler 71 T3-Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo Maximillian Paul Marco Mapelli 77 Seyffarth Motorsport Audi R8 LMS evo II GT3 Robin Rogalski Frederic Vervisch 84 Mann-Filter Team Landgraf Mercedes-AMG GT3 Frank Bird Elias Seppänen 91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R Christian Engelhart Ayhancan Güven

ADAC GT Masters 2022: TV-Zeiten und Livestream

Auch in diesem Jahr überträgt RTL-Spartensender Nitro alle Rennen des ADAC GT Masters live und in voller Länge, inklusive Vor- und Nachberichterstattung. Außerdem stehen auf dem Streamingportal RTL+ (TV Now) Livestreams zur Verfügung. Auf der ADAC-Motorsport-Webseite gibt es ebenfalls Streams von den Rennen.

Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite des ADAC GT Masters zur Verfügung. Kostenlose Streams der Rahmenrennserien gibt es auf sport.de.

Samstag, 22. Oktober

12:30 - 13:00 Uhr: Countdown (Nitro/RTL+)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro/RTL+/adac-motorsport.de)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro/RTL+)

14:15 - 14:30 Uhr: Countdown Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

Sonntag, 23. Oktober

12:30 - 13:00 Uhr: Countdown (Nitro/RTL+)

13:00 - 14:05 Uhr: Rennen (Nitro/RTL+)

14:05 - 14:15 Uhr: Highlights (Nitro/RTL+)

14:15 - 14:30 Uhr: Countdown Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

14:30 - 15:15 Uhr: Rennen Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

15:15 - 15:30 Uhr: Highlights Porsche-Carrera-Cup Deutschland (Nitro/RTL+)

Tickets & Fan-Attraktionen ADAC GT Masters Sachsenring

Eintrittskarten für die Deutsche GT-Meisterschaft inklusive Zutritt zum Fahrerlager und allen Fan-Attraktionen (lediglich die T6 und der Gridwalk kosten fünf und 20 Euro extra) gibt es ab 10 Euro für die Tageskarte am Freitag. Tageskarten für die weiteren Tage kosten 28 Euro, das Wochenendticket 46 Euro.

Kinder unter 16 Jahre haben kostenlosen Eintritt. ADAC-Mitglieder erhalten einen Rabatt von zehn Prozent. Weitere Ermäßigungen gibt es Menschen mit Behindertenausweis.

In der Fan-Zone im Fahrerlager finden Zuschauer zahlreiche Attraktionen vor, darunter die ADAC-Mitgliederlounge, den Dekra-Fan-Tower, die E-Sport-Area, eine Eventbühne, die Pitviewing Box und zahlreiche weitere Vergnügungsstätten.

Für Campingfans steht am Hockenheimring der Campingplatz C2 zur Verfügung. Tickets dafür sind online unter hockenheimring.de/events/motorsport/adac-gt-masters verfügbar.

Balance of Performance (BoP) ADAC GT Masters Hockenheimring

Anders als im Vorjahr ist der Hockenheimring in der von der GT3-Mutterorganisation SRO erstellten BoP nicht mehr als Strecke vom "Typ B" (hohes Tempo, mittlerer Abtrieb) ausgewiesen, sondern erhält eine ganz eigene BoP.

Gegenüber dem Sachsenring sind Lamborghini und Mercedes-AMG fünf Kilogramm leichter und der AMG erhält seinen ursprünglichen Lambdawert 0,92 zurück. Den hatte er bis Zandvoort, bevor ab dem Nürburgring erst mit 0,91 (fetter) und dann mit 0,93 (magerer) experimentiert wurde.

Einen Vergleichswert aus dieser Saison gibt es nicht, daher beziehen sich die Werte in den Klammern auf das Vorjahr. Ausnahme: BMW (neues Modell) und Audi (neue Evolutionsstufe).

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Bodenfreiheit v/h Lambda Audi R8 LMS GT3 Evo II 1.310 kg 2x 36 mm - 65,5/128 mm 0,91 BMW M4 GT3 1.310 kg - 2,23-2,71 bar 84,5/83,5 mm 1,10 Lamborghini Huracan GT3 Evo 1.315 kg (-5) 2x 39 mm - 70/128 mm (+0,05/+-0) 0,89 Mercedes-AMG GT3 1.325 kg (+10) 2x 34,5 mm - 81/87 mm 0,92 (+0,01) Porsche 911 GT3 R 1.265 kg (-20) 2x 41,5 mm - 70/124 mm 0,88

Wettervorhersage, Stand: 19. Oktober

Ein riesiges Tiefdruckgebiet, das sich von der iberischen Halbinsel bis in den Norden der britischen Inseln erstreckt, schaufelt gemeinsam mit dem nach Osten abziehenden Hochdruckgebiet jede Menge feuchtwarme Luft aus dem Mittelmeerraum über Deutschland hinweg.

Das sorgt für wärmere Temperaturen als zuletzt am Sachsenring, aber auch für einiges an Regen. Das betrifft insbesondere den Freitag, an dem es sogar zu Gewittern kommen kann, aber auch den Samstag. Am Sonntag wird es tendenziell trockner, natürlich momentan noch mit größerer Unsicherheit.

Die Temperaturen erreichen durchgängig zweistellige Werte mit Höchstwerten von 16 bis 18 Grad Celsius. Der Wind weht aufgrund der angesprochenen Großwetterlage durchgängig aus Süd.

Daten zum Hockenheimring

Das ADAC GT Masters startet seit der Premierensaison 2007 auf dem Hockenheimring, mit einer einzigen Unterbrechung im Jahr 2008. Das Streckenlayout hat sich seitdem nicht verändert. Der letzte große Umbau im badischen Motodrom fand in den Jahren 2001/2002 statt, als die langen Geraden im Hardtwald abgeschafft wurden.

Die Strecke war damals ein Prototyp des berüchtigten "Tilkodroms" und stand Pate für alle Rennstrecken, die für die Formel 1 ab diesem Zeitpunkt errichtet wurden - mit allen Vor- und Nachteilen. Track Limits sind in Kurve 1 ein großes Thema.

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 4,574 Kilometer

Kurven: 17

ADAC GT Masters in Hockenheim seit: 2007 (mit Unterbrechung 2008)

Streckenrekord ADAC GT Masters: 1:37.511 (Philipp Eng, BMW M6 GT3, 2017)

Distanzrekord: 37 Runden (2. Rennen 2017)

Eröffnung/größere Umbauten: 1932/1938/1964-1966/2001-2002

Adresse: Am Motodrom, 68766 Hockenheim

Alle Sieger des ADAC GT Masters in Hockenheim

Jahr Lauf Fahrer Fahrzeug 2007 R1 R2 Henri Moser Philipp Peter Henri Moser Philipp Peter Ferrari F430 Scuderia GT3 Ferrari F430 Scuderia GT3 2009 R1 R2 Nicolas Armindo Cesar Campanico Jan Seyffarth Christian Abt Audi R8 LMS Audi R8 LMS 2010 R1 R2 Tim Bergmeister Jörg Bergmeister Peter Kox Albert von Thurn und Taxis Porsche 911 GT3 R Lamborghini Gallardo LP560 GT3 2011 R1 R2 Dino Lunardi Alexandros Margaritis Rene Rast Stefan Landmann BMW Alpina B6 GT3 Audi R8 LMS 2012 R1 R2 Claudia Hürtgen Dominik Schwager Maximilian Götz Sebastian Asch BMW Z4 GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 2013 R1 R2 Frank Kechele Dominik Schwager Frank Kechele Dominik Schwager Ford GT GT3 Ford GT GT3 2014 R1 R2 Andreas Wirth Daniel Keilwitz Andreas Wirth Daniel Keilwitz Corvette Z06.R GT3 Corvette Z06.R GT3 2015 R1 R2 Rahel Frey Philip Geipel Jordan Pepper Nicki Thiim Audi R8 LMS ultra Audi R8 LMS ultra 2016 R1 R2 David Jahn Kevin Estre Robert Renauer Martin Ragginger Porsche 911 GT3 R Porsche 911 GT3 R 2017 R1 R2 Jules Gounon Daniel Keilwitz Christian Engelhart Rolf Ineichen Corvette C7 GT3-R Lamborghini Huracan GT3 2018 R1 R2 Daniel Keilwitz Marvin Kirchhöfer Kelvin van der Linde Sheldon van der Linde Corvette C7 GT3-R Audi R8 LMS GT3 2019 R1 R2 Mirko Bortolotti Christian Engelhart Patric Niederhauser Kelvin van der Linde Lamborghini Huracan GT3 Evo Audi R8 LMS GT3 Evo 2020 R1 R2 Christian Engelhart Michael Ammermüller Patric Niederhauser Kelvin van der Linde Porsche 911 GT3 R Audi R8 LMS GT3 Evo 2021 R1 R2 Mirko Bortolotti Marco Mapelli Rolf Ineichen Franck Perera Lamborghini Huracan GT3 Evo Lamborghini Huracan GT3 Evo

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.