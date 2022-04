ADAC GT Masters im TV bei Nitro: Bewährtes Team zur neuen Zeit

Audio-Player laden

Der TV-Sender Nitro setzt in der Saison 2022 bei den Übertragungen des ADAC GT Masters personell auf Konstanz. Wie schon im vergangenen Jahr werden die Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft von Dirk Adorf und Nico Menzel kommentiert. Als Reporterinnen in der Boxengasse werden erneut Eve Scheer und Anna Nentwig im Einsatz sein, wie Nitro-Senderchef Oliver Schablitzki am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz in Köln bestätigte.

"Wir glauben, dass wir da ein gutes Team gefunden haben mit den vier Protagonisten. Mit denen werden wir weiterarbeiten", sagt Schablitzki. Die Qualifyings des ADAC GT Masters und die Rennen des Rahmenprogramms wie der GT4 Germany werden als Livestream auf dem Portal sport.de gezeigt. Die Rennen des ADAC GT Masters gibt es im TV bei Nitro und als Stream bei RTL+, dem Streaming-Portal der RTL-Gruppe.

Neu ist allerdings ein einheitlicher Zeitplan mit einer früheren Startzeit um 13:00 Uhr, die für alle Rennen gelten soll. "Wir werden regelmäßig um 12:30 Uhr beginnen mit dem Countdown und dann um 13:00 Uhr das Rennen", sagt Schablitzk.

Nach Experimenten nun feste Startzeit

Im vergangenen Jahr, der ersten Saison nach dem Wechsel der Übertragungen zu Nitro, waren die Rennen in der Regel erst um 16:30 Uhr gestartet worden, einige fanden aber auch deutlich früher am Tag statt. Von diesem bewusst gewählten Weg weichen TV-Partner und der ADAC in diesem Jahr wieder ab.

"Wir haben gesagt: Das ist ein neues Recht, wir müssen großen Events wie der Formel 1 und der [Fußball-] Europameisterschaft aus dem Weg gehen", blickt Schablitzki auf 2021 zurück. "Trotzdem haben wir im Nachhinein gesagt: Es ist falsch, es muss eine feste Startzeit geben. Das machen wir dieses Jahr."

Insgesamt zieht man auf Seiten von Nitro eine positive Bilanz der erste Saison ADAC GT Masters. "Unser Ziel war ein Wachstum herzustellen im Vergleich zum Vorjahr. Das haben wir glaube ich ganz gut geschafft", sagt Schablitzki und verweist auf eine Reichweitensteigerung von 169 Prozent in der für Nitro wichtigen Zielgruppe der Männer zwischen 30 und 49 Jahren.

ADAC und RTL betonen Wert der Zusammenarbeit

Abgesehen von den erfreulichen Zahlen handle es sich bei der Zusammenarbeit zwischen RTL und dem ADAC zudem um eine Kooperation "die nicht nur inhaltlich Sinn macht, sondern die auch menschlich Spaß macht", so Schablitzki.

Das betont auch ADAC-Motorsportchef Thomas Voss, dem die Zusammenarbeit "ganz besonders lieb" ist, "weil die Partnerschaft deutschlandweit und auch über Deutschland hinweg, nicht nur auf den Fernsehsender Nitro beschränkt ist, der uns sehr viel weiter bringt, sondern über die gesamte Gruppe ausgespielt wird. Das heißt RTL+ als Streming und n-tv als Nachrichtensender."

Frank Robens Sportrechtechef von RTL, erklärt: "Neben der Formel 1 bei RTL ist das GT-Masters das Herzstück unserer Motorsport-Kompetenz." Nach dem Fußball sei der Motorsport für RTL die zweitwichtigste Sportart. Und nach dem Erfolg mit der Live-Übertragung des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring sei der Schritt zum ADAC GT Masters nur folgerichtig gewesen.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir Nitro zur Motorsport-Adresse in Deutschland machen", so Roben,. "Wir haben für uns entschieden, dass das GT-Masters das größte Wachstumspotenzial hat. Und nach einer Saison sind wir wahnsinnig zufrieden."

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.