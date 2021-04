ADAC GT Masters in Oschersleben 2021 ohne Zuschauer

Was zu befürchten war, ist nun offiziell: Der Saisonauftakt des ADAC GT Masters am 14. bis 16. Mai wird ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie können keine Zuschauer in die Motorsportarena Oschersleben gelassen werden.

Fans, die bereits Tickets für die Veranstaltung in Oschersleben im Online-Vorverkauf gekauft haben, erhalten in den kommenden Tagen eine E-Mail mit Informationen zum Umtausch in Karten für eine andere Veranstaltung des ADAC GT Masters oder zur Rückgabe der Tickets.

In ADAC-Geschäftsstellen oder Eventim-Vorverkaufsstellen gekaufte Tickets können dort zurückgegeben werden. Sollten die entsprechenden Vorverkaufsstellen geschlossen sein, können Ticketkäufer unter der E-Mail-Adresse motorsport@adac.de ihre Tickets umtauschen oder zurückgeben.

Natürlich müssen Zuschauer nicht auf Rennaction verzichten: Der TV-Sender Nitro plant eine umfangreiche TV-Übertragung. Außerdem wird es einen kostenlosen Livestream auf 'Motorsport-Total.com' geben.

