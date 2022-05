ADAC GT Masters meldet zweiten Zuschauerrekord in Folge Auch auf dem Red Bull Ring in Spielberg fährt das ADAC GT Masters vor einer Rekordkulisse - Interesse am Motorsport auch in Österreich ungebrochen

Autor: Heiko Stritzke Audio-Player laden Zwei Rennen, zweimal Rekordkulisse: Der ADAC kann zufrieden auf das Wochenende rund um das ADAC GT Masters 2022 auf dem Red Bull Ring zurückschauen. 25.000 Zuschauer bedeuteten einen neuen Rekord für die Veranstaltung. Der ADAC lockte neben der Deutschen GT-Meisterschaft mit einem riesigen Rahmenprogramm. Neben den eigenen GT4- und TCR-Serien gastierten auch der Porsche-Carrera-Cup und die GT2-Europaserie in der Steiermark. Dieses Paket schien die Besucher zu überzeugen. Natürlich helfen auch die Rahmenbedingungen: Nach zwei Pandemiejahren sind seit Saisonstart 2022 wieder Rennbesuche ohne Auflagen möglich. Das wird vom Publikum angenommen. Schon in der Motorsportarena Oschersleben war mit 28.000 Besuchern ein Rekord für die Veranstaltung in Magdeburger Börde aufgestellt worden. "Die Begeisterung der Fans, das ADAC GT Masters wieder ohne Auflagen zu erleben, ist enorm hoch. Wir freuen uns über das große Interesse und die neuen Zuschauerrekorde in Oschersleben und am Red Bull Ring", sagt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss gegenüber 'Motorsport-Total.com'. "Der hohe Zuspruch unterstreicht die ungebrochen hohe Attraktivität des ADAC GT Masters sowie seinem attraktiven Rahmenprogramm und ist sicher auch ein Ergebnis von familienfreundlichen Eintrittspreisen. Ab diesem Jahr ist der Eintritt für Kinder unter 16 Jahren frei; bei den ersten beiden Veranstaltungen konnten wir bereits Familien im Fahrerlager sehen." Das ADAC GT Masters wird vom 24. bis 26. Juni im Badeparadies Zandvoort gastieren. Nachdem auch der Tourismus wieder ungehindert läuft und sich Bade- und Motorsporttage an der Nordseeküste bestens kombinieren lassen, ist auch beim Holland-Gastspiel mit vollen Tribünen - oder besser: Dünen - zu rechnen. Mitte August steigt das Family-and-Friends-Festival am Lausitzring - ein Pilotprojekt, das das Thema Motorsportevents in die Zukunft führen soll. Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.