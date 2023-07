ADAC GT Masters Nürburgring 2023: Perfekter Lambo-Sonntag durch GRT

Spannung bis zum Schluss im sechsten Saisonrennen des ADAC GT Masters: Benjamin Hites und Marco Mapelli jubeln am Nürburgring über ihren ersten Saison-Erfolg. Am Vormittag schaffte Mapelli die 50. Poleposition für Lamborghini in der seit 2007 bestehenden GT-Serie. Nun gelang dem Duo des GRT Grasser-Racing-Teams auch der Debüt-Sieg für den Lamborghini Huracan GT3 Evo2 im ADAC GT Masters.

"Es hat sich einfach unglaublich angefühlt, nachdem ich als Erster die Ziellinie überquerte. Ich musste direkt an meine Familie in Chile denken. Platz eins war aber ein ganz schön hartes Stück Arbeit. Der BMW hinter mir kam immer näher und ich musste alles geben. Ich bin froh, dass es am Ende reichte", sagt Hites.

Mit dem 24-jährigen Hites nahm erstmals ein Fahrer aus Chile den Siegerpokal im ADAC GT Masters in Empfang. Auf dem zweiten Platz kamen Sandro Holzem und DTM-Pilot Marco Wittmann (Project 1) im BMW M4 GT3 ins Ziel.

Mit Rang drei komplettierten Finn Gehrsitz und Sven Müller (Team Joos) das Podium. Das Duo führt mit dem Porsche 911 GT3 R zur Saisonhalbzeit die Meisterschaft an.

Am Sonntagnachmittag gingen die Piloten des ADAC GT Masters bei Sonnenschein und 21 Grad Celsius an den Start. Auf den vollgepackten Tribünen erfreuten sich am Wochenende über 130.000 Besucher des ADAC Truck Grand Prix an mitreißendem Racing im ADAC GT Masters.

Pole-Setter Mapelli bog als Führender in die erste Kurve der 3,629 Kilometer langen Traditionsstrecke ab. Bis zum Pflichtboxenstopp blieb Mapelli hellwach und ließ sich von Wittmanns Druck nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem späten Fahrerwechsel fuhr Hites den ersten Saisonsieg für den Rennstall von Gottfried Grasser aus Österreich ein.

Platz zwei hinter den Siegern belegten Holzem und Wittmann. Das BMW-Duo lieferte sich über die komplette 60-minütige Renndistanz ein spannendes Duell mit der Besatzung des Grasser-Lamborghinis.

Die Rennsieger: Benjamin Hites und Marco Mapelli Foto: ADAC Motorsport

"Toll, dass wir mit dem zweiten Platz nach Hause fahren. Im ersten Rennabschnitt versuchte ich, durch schnelle Rundenzeiten den Abstand zum Lamborghini vor mir zu verringern. Für den Sieg reichte es zwar nicht ganz, aber mit diesem erfolgreichen Wochenende können wir beim ersten Einsatz im ADAC GT Masters super leben", analysiert der zweimalige DTM-Champion Wittmann.

Mit dem dritten Rang sammelten Müller sowie ADAC-Stiftung-Sport-Förderpilot Gehrsitz wichtige Punkte für die Meisterschaft und liegen in der Tabelle nun auf Rang eins.

"Nach dem schwierigen Samstag ist das Podium eine echte Erleichterung für uns. Am Start hatte ich ein faires Duell mit Marco, das war Motorsport auf höchstem Niveau. Es ist schön, die Meisterschaft jetzt zur Halbzeit anzuführen. In der zweiten Saisonhälfte wollen wir weiter fleißig Punkte einfahren. Das wird bis zum letzten Rennen der Schlüssel zum Erfolg sein", erklärt Müller.

Den vierten Platz sicherten sich die beiden Porsche-Piloten Tim Zimmermann und Jaxon Evans (Huber Racing). Mit Platz fünf belohnte sich Schnitzelalm Racing für einen starken Gastauftritt im ADAC GT Masters. Colin Caresani und Marcel Marchewicz pilotierten den Mercedes-AMG GT3 von Rang acht in die Top-Fünf.

Platz drei und Halbzeitmeisterschaft für Finn Gehrsitz und Sven Müller Foto: ADAC Motorsport

Auf Platz sechs sahen Eduardo Coseteng und Ben Green (Schubert Motorsport) im BMW M4 GT3 die Zielflagge. Siebter wurde das Lamborghini-Duo Maximilian Paul und Simon Connor Primm (Paul Motorsport). Als achtbeste Fahrerpaarung ordneten sich die Mercedes-AMG-Fahrer und Samstagssieger Salman Owega sowie Elias Seppänen von Landgraf Motorsport ein.

Auf dem neunten Platz beendeten Kim-Luis Schramm und Neil Verhagen (FK Performance Motorsport) mit ihrem BMW M4 GT3 das Rennen. Den verbliebenen Top-Ten-Platz holten sich Alain Valente und Ralf Aron im Mercedes-AMG GT3 des Haupt Racing Teams.

Nach dem sechsten Saisonrennen am Nürburgring legt das ADAC GT Masters eine Sommerpause ein. Vom 8. bis 10. September findet am Sachsenring auf der reichweitenstarken DTM-Plattform der vierte Tourstopp statt. Anschließend trägt die traditionsreiche GT-Serie des ADAC am Red Bull Ring in Österreich ihr einziges Auslandsgastspiel aus.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.